Жителю Алтая приходит квитанция на вывоз мусора за четырех умерших людей

Житель Троицкого района получает квитанции за вывоз мусора на четырех человек, которых нет в живых, пишет "Алтайская правда".
Мужчина пояснил, что жилье ему досталось по наследству. Между тем, как подчеркнул представитель регионального оператора, даже если в доме никто не проживает, услуга за вывоз твердых коммунальных отходов рассчитывается с учетом количества собственников этого дома. Это прописано в постановлении правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".
Таким образом, если квитанции есть, значит, оплатить их придется наследнику. Затем ему нужно предоставить в офис регоператора справку из администрации, подтверждающую факт смерти жильцов дома. Такое же правило действует, если в доме прописаны люди, но проживают в данный момент в другом месте – им следует представить договор аренды жилья, справку с места учебы или из военкомата.
Сообщить об изменениях регоператору можно по электронной почте или письмом в офис компании.
Комментарии
Предлагаю собирать мусорный налог и с покойников, это увеличит поступления в бюджет.
ворде это уже было.....да?
Чем то "Мертвые души напоминает"
все начислено по закону, будет 10 собственников на них то же начислят, заставят платить
все вопросы к неадекватным людям которые придумали этот закон и приняли в жизнь
им следует представить их договор аренды жилья
это должен быть официальный договор а не филькина грамота, которую любой штук 10 выпишет
Это не плата за услугу, а НАЛОГ — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, принудительно взимаемый органами государственной власти различных уровней с организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения деятельности ....
Подобный идиотизм был обсмеян еще сто лет назад паном Ярославом
"Кто из вас умер, пусть явится в течение трёх дней в штаб корпуса, чтобы труп его был окроплён святой водой…"
(с)