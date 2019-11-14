В российских банках предупредили о новом способе мошенничества с картами

Банки сообщили о новом виде мошенничества с пластиковыми картами, пишут "Известия". Злоумышленники воруют деньги при помощи card2card системы, переводя средства жертвы на виртуальные карты. Такая схема встречается все чаще, хотя в прошлом году подобных случаев почти не было, сообщили собеседники издания.

Почти в 80% случаев мошенники переводят деньги себе на виртуальный "пластик", пояснили "Известиям" в пресс-службе Сбербанка. Это позволяет злоумышленникам заметать следы и усложняет возврат средств.

Схема выглядит следующим образом: мошенники вводят данные карты, с которой хотят снять деньги и той, на которую их нужно зачислить. Затем потенциальной жертве обманщиков приходит СМС с кодом подтверждения. Злоумышленники звонят человеку, представляются сотрудниками банка и просят сообщить этот код. Если обман удался, деньги переводятся с пластиковой карты на виртуальную.

Виртуальные кошельки – только переходный этап для вывода денег, сообщил газете глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский. По его словам, позже аферисты переводят средства на "пластик" и обналичивают их. Популярность виртуальных карт у мошенников он объяснил тем, что при их регистрации нетрудно обойти идентификацию.

Как сообщил изданию сотрудник службы безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было ни одного случая мошенничества с помощью card2card системы, а в 2019 году они случаются до четырех раз в месяц.

Напомним, ранее "Известия" сообщали о еще одном способе мошенничества. Злоумышленники получают доступ к персональным данным, взламывая рабочую почту сотрудников финансовых организаций.