В российских банках предупредили о новом способе мошенничества с картами

Банки сообщили о новом виде мошенничества с пластиковыми картами, пишут "Известия". Злоумышленники воруют деньги при помощи card2card системы, переводя средства жертвы на виртуальные карты. Такая схема встречается все чаще, хотя в прошлом году подобных случаев почти не было, сообщили собеседники издания.
Почти в 80% случаев мошенники переводят деньги себе на виртуальный "пластик", пояснили "Известиям" в пресс-службе Сбербанка. Это позволяет злоумышленникам заметать следы и усложняет возврат средств.
Схема выглядит следующим образом: мошенники вводят данные карты, с которой хотят снять деньги и той, на которую их нужно зачислить. Затем потенциальной жертве обманщиков приходит СМС с кодом подтверждения. Злоумышленники звонят человеку, представляются сотрудниками банка и просят сообщить этот код. Если обман удался, деньги переводятся с пластиковой карты на виртуальную.
Виртуальные кошельки – только переходный этап для вывода денег, сообщил газете глава департамента информационной безопасности ОТП банка Сергей Чернокозинский. По его словам, позже аферисты переводят средства на "пластик" и обналичивают их. Популярность виртуальных карт у мошенников он объяснил тем, что при их регистрации нетрудно обойти идентификацию.
Как сообщил изданию сотрудник службы безопасности одного из региональных банков, в прошлом году не было ни одного случая мошенничества с помощью card2card системы, а в 2019 году они случаются до четырех раз в месяц.
Напомним, ранее "Известия" сообщали о еще одном способе мошенничества. Злоумышленники получают доступ к персональным данным, взламывая рабочую почту сотрудников финансовых организаций.
Комментарии
Злоумышленники звонят человеку, представляются сотрудниками банка и просят сообщить этот код.
Ну каким .. надо быть, чтобы сообщить.
Нет вопрос нужно задать другому: сегодня, когда все в государстве контролируется силовиками, какими нужно быть силовиками что бы не предотвратить мошеннические схемы при помощи сотового телефона??? Значит когда припарковался, а туда едет официальное лицо, то найдут номер и позвонят, что бы убрал авто, а тут деньги с карты тырят... Капец!? Нужны мы государству или нет? Не понятно...
Я могу понять, когда без твоего ведома деньги снимают. А тут то ну идиотом не будь! Не сообщай ничего никому о своей карте!
Как то непрально заголовок звучит. Способ не новый - попросить назвать единоразовый код для осуществления операции - новым тут можно назвать лишь метод заметания следов. О котором опубликовали и теперь будут знать намного больше людей, и больше таких случаев будет теперь