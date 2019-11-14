Дома, построенные в XIX веке, снесут в Бийске

Самые старинные жилые здания в Бийске, построенные еще в XIX веке, пойдут под снос. Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", 60 аварийных домов снесут и еще более 70 отремонтируют.

Так, старинные здания в большинстве случаев сохранят. Среди них деревянная двухэтажка, которая датируется 1897 годом, кирпичные дома 1892 год постройки. Некоторые из них даже не находятся в списке культурного наследия. Кстати, самый старый дом расположен на ул. Мухачева, 84, ему 128 лет.

Некоторые постройки позапрошлого века уйдут под снос. Например, кирпичные дома 1898 года. В основном демонтаж коснется объектов, которым около 40-60 лет. Например, двухэтажки на ул. Крепостной, 5 и ул. Турусова, 4 (появились в 1898 году). Любопытно, что власти намерены сохранить и восстановить дом на ул. Октябрьской, 51, датированный 1903 годом, который недавно был полностью уничтожен пожаром, и от него остались лишь руины.

В числе аварийных оказались панельные дома, построенные недавно. В частности, четырехэтажка на ул. Разина, 84 (1960 года), в которой несколько лет назад начал рушиться один из подъездов. Все эти многоквартирные высотки намерены реконструировать до 2026 года с временным расселением жильцов.