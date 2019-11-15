АГМУ стал призером конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года"

В Алтайском крае подведены итоги конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года". Соответствующее распоряжение 11 ноября 2019 года подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, утвердив итоги заседания краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Победителями и призерами в 12 номинациях стали 44 работодателя Алтайского края. Алтайский государственный медицинский университет стал единственным вузом региона, вошедшим в число призеров конкурса. АГМУ занял второе место в номинации "За трудоустройство инвалидов".

В данной номинации оценивались такие критерии, как создание рабочих мест для инвалидов (число рабочих мест, занятых инвалидами, и их отношение к общему числу рабочих мест), наличие специальных рабочих мест, финансируемых с использованием средств работодателя, создание за счет средств работодателя условий для беспрепятственного доступа к рабочему месту и местам общего пользования (пандусы, парковочные места и пр.), оплата труда и социальный пакет инвалидов, проведение мероприятий по обучению, подготовке и переподготовке инвалидов и др.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса "Лучший социально ответственный работодатель года" пройдет в конце ноября в большом зале правительства Алтайского края. Призеры конкурса получат дипломы губернатора.

Всего в 2019 году в краевом конкурсе, являющемся региональным этапом всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", участвовали 67 организаций Алтайского края в 13 номинациях. Поступило 94 заявки, особую активность проявили работодатели агропромышленного комплекса, промышленности, образования и здравоохранения.

АГМУ ежегодно увеличивает объем финансовых затрат на оснащение специальных рабочих мест для инвалидов. Так, в 2016 году на эти цели организацией было направлено 50 тысяч рублей, в 2017 – около 800 тысяч рублей, в 2018 году – уже свыше 2,8 млн рублей.

Для сотрудников с инвалидностью в вузе предусмотрена возможность дистанционной занятости, неполного рабочего дня (недели). Эта категория работников проходит программу профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Осуществляется компенсация стоимости путевок в санатории, оздоровительные комплексы, добровольное страхование здоровья. Оборудованы места для занятий физической культурой.

Отметим, в Алтайском медицинском университете уделяется большое внимание созданию безбарьерной среды. На территории учебных корпусов организованы стоянки автотранспортных средств для инвалидов. При входе в здания установлены кнопки вызова. Входная группа каждого корпуса промаркирована сигнальными знаками и световыми маяками, размечена сигнальной латеральной лентой. У входа в здания размещена вывеска с названием университета, выполненная рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне, на первом этаже – мнемосхема.

В коридорах первого этажа зданий уложена тактильная плитка и лента для определения слабовидящими направления движения в санитарно-гигиеническое помещение и учебную аудиторию. Оборудованы санитарно-гигиенические помещения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В каждом корпусе имеется учебная аудитория, оборудованная специальными техническими средствами для лиц с нарушением зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата. На дверях установлены тактильные таблички доступности аудиторий, выполненные шрифтом Брайля.

По всем объектам есть утвержденные паспорта доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностям и здоровья.