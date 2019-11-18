В Новоалтайске открылся новый офис Сибсоцбанка

Офис расположился на улице Гагарина, 6. В дополнительном офисе для клиентов банка представлен весь спектр услуг и продуктов как для физических, так и для юридических лиц.

Розничные клиенты могут получить здесь кредит, оформить ипотеку, открыть вклад, обменять валюту, оплатить различные услуги, отправить денежный перевод.

Предприниматели смогут получить в новом офисе профессиональную консультацию по всем банковским продуктам, а также воспользоваться любой банковской услугой, в частности открыть расчетный счет, получить кредит на развитие бизнеса, привлечь банковскую гарантию, разместить средства на депозит.



В дополнительном офисе "Сибсоцбанк" ООО юридические и физические лица обслуживаются с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, а пятницу с 9:00 до 16:00. Суббота, воскресенье – выходные дни.

Все подробности о работе и услугах офиса вы можете узнать по телефону (385-32) 2-10-11, 2-10-12.