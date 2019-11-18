"Билайн" предлагает скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor

"Билайн" представляет новую акцию* – скидки до 8 000 рублей на смартфоны Honor**. Акция действует в розничных магазинах "Билайн" по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

В акции участвуют 12 актуальных моделей смартфонов Honor, в том числе и новинки Honor 9X и Honor 9X Premium**. Некоторые модели участвующих в акции смартфонов можно приобрести не только со скидкой, но и в комплекте с тарифом "Анлим" или "Первые гиги" на шесть месяцев при условии сдачи устаревшего оборудования по программе Trade-in**. В этом случае сумма скидки складывается из расчета выкупной стоимости и состояния устаревшего оборудования и фиксированной скидки до 8000 рублей. Размер скидки варьируется в зависимости от выбранной акционной модели и объема памяти устройства.

Выбирая смартфон в комплекте с услугами связи, покупатель получает дополнительную выгоду: и новое устройство по привлекательной цене, и возможность не вспоминать об абонентской плате целых полгода. Благодаря масштабной программе по модернизации сети Москва "Суперсити", пользователи мобильного интернета "Билайн" уже сейчас могут оценить ее первые результаты. Скорость мобильного интернета в разных районах столицы выросла в 2-3 раза, а сама сеть на 95% готова к внедрению технологии связи пятого поколения 5G-ready**.

Honor 9X и Honor 9X Premium выполнены в нестандартном для большинства смартфонов стиле – оба смартфона получили безрамочный экран с большим дисплеем FullView** без привычных покупателю каплевидных форм и камеры, встроенной в экран. При этом обе модели оснащены дополнительной секретной камерой для cэлфи, помимо основных, расположенных на задней панели корпуса смартфона. Благодаря мощному процессору смартфон по достоинству оценят и продвинутые пользователи, и геймеры.

Акция проходит с 7 ноября по 8 декабря 2019 года в магазинах "Билайн" по всей России, за исключением Республики Крым и города Севастополя.

Более подробная информация об акции и программе Trade-in доступна на https://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/noviy-honor-9x/

*Акция действует с 07.11.2019 по 08.12.2019 г. при сдаче старого смартфона или планшета. Выгода складывается из безусловной скидки по акции в зависимости от модели приобретаемого акционного смартфона. Ассортимент и количество товара ограничены. Предложение действует при предъявлении паспорта. Точный размер скидки, а также другие подробности акции уточняйте в собственных офисах продаж и обслуживания или на beeline.ru. Организатор акции: ПАО "ВымпелКом", 127083, Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, корп. 14, ОГРН 1027700166636.

**Хонор, Хонор 9 Икс, Хонор 9 Икс Премиум, Трейд-ин, 5Джи- рэди, ФуллВью – прим. ред.