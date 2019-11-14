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Центробанк назвал самые частые нарушения со стороны коллекторов

, ИА "Амител"
Общение с должником по рабочим телефонным номерам - довольно распространенное нарушение
Коллекторы пришли в гости / Фото: Sm-news.ru

Коллекторы пришли в гости / Фото: Sm-news.ru

Слишком частое взаимодействие с должниками и игнорирование отказов от общения с коллекторами являются основными нарушениями в процессе взыскания долгов, сообщает РИА "Новости".

Об этом говорится в презентации замначальника управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольги Шеховцовой, представленной на ежегодной конференции НАПКА.

Также среди самых часто встречающихся нарушений ЦБ отметил не уведомление кредитором должника о привлечении профессиональных взыскателей и заключение соглашения об изменении частоты взаимодействия с заемщиком до образования у него просроченной задолженности. Грешат коллекторы и тем, что часто не предоставляют должнику информацию о лице, действующем от имени кредитора, включая имя и фамилию.

Среди основных нарушений также были названы получение контактов третьих лиц без согласия заемщика, в том числе с использованием социальных сетей, а также общение с должником по рабочим телефонным номерам.

"Взаимодействие по рабочим телефонам — это нарушение появляется в результате того, что сам заемщик при заполнении анкеты в качестве контактного номера телефона указал номер рабочего телефона", — пояснила Шеховцова.

Ну и классическое, как отметила эксперт: в процессе взыскания коллекторы вводят в заблуждение, говоря, о передаче вопроса в суд или о последствиях неисполнения обязательства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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