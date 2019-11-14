Алтайские заключенные начали лепить фигуры из песка для борьбы с конфликтами

Заключенные в колониях Алтайского края начали лепить фигуры из песка. Занятия с осужденными сотрудники психологической лаборатории ИК-4 проводят как в группах, так и индивидуально, сообщает пресс-служба ФСИН по региону.

Ежемесячно на тренинги записываются более 20 человек. Участники тренинга при помощи песка и фигурок, изображающих людей, животных, элементы природы и городские строения, создают определенные композиции. Каких-либо ограничений по тематике, количеству используемых фигурок не имеется.

По словам старшего психолога психологической лаборатории ИК-4, капитана внутренней службы Евгении Морозовой, осужденные выражают в своем "творчестве" все, что их больше всего волнует на данный момент. Таким образом выявляются имеющиеся внутриличностные конфликты, обозначаются проблемы, над решением которых осужденные в дальнейшем работают вместе с психологом.