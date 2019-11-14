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Пресс-секретарь Медведева прокомментировал "подножку" женщине в алтайском селе

, ИА "Амител"
Помощник премьера сообщил, что охранники не виноваты в том, что женщина встала на колени
Совещание Дмитрия Медведева. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совещание Дмитрия Медведева. Санниково, Алтайский край / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Олег Осипов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" случай с женщиной в алтайском селе Санниково.

"Никто из охраны Дмитрия Медведева никакие подножки не ставил. Женщина очень сильно переволновалась. Мы помогли ей подняться", – ответил Осипов на вопрос, что на самом деле произошло в селе.

Напомним, в среду, 13 ноября, Медведев провел в Санниково совещание по улучшению качества жизни сельских жителей, а также осмотрел ряд социальных объектов села. Перед входом в Дом культуры к нему подошла местная жительница Татьяна Кадукина, которая упала ему в ноги и попросила разобраться с отсутствием горячей воды в многоквартирном доме. Правда, позже пенсионерка заявила, что неизвестный человек ей поставил подножку.

Региональный СК начал проверку по факту длительного отсутствия горячей воды. А губернатор Алтайского края Виктор Томенко лично два раза побеседовал с женщиной: сначала у нее дома сразу после инцидента, а по возвращению в Барнаул созвонился с ней

После глава Первомайского района Александр Иванов прокомментировал amic.ru ситуацию. По его словам, жители дома установили водонагреватели, поэтому сейчас прежде чем подать горячую воду, необходимо спросить мнение других собственников квартир – нужна ли им эта услуга.

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с рабочим визитом в Алтайский край 12 ноября.

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Комментарии

14.11.2019 19:21
- гость -

Провели беседу и возникла подножка)))

14.11.2019 19:39
- гость -

Надо было еще и пенделя под зад дать

14.11.2019 20:03
- гость -

скоро скажет что и воды горячей не нужно, это так было просто, чтобы поближе посмотреть на любимого премьера

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