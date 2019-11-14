В алтайском Минздраве объяснили, почему вовремя не закончили вакцинацию против гриппа

В Алтайском крае продлили прививочную кампанию против гриппа. Она все еще продолжается, хотя должна была закончиться к 1 ноября. Теперь план по прививкам планируют выполнить до 22 ноября. Причиной этого стали перебои в поставках вакцины, рассказала на пресс-конференции 14 ноября заведующая отделением профилактики инфекционных заболеваний краевого центра эпидемиологии Ирина Переладова.

Вакцинацию в крае пришлось прервать на три недели, сообщила Переладова. Это случилось из-за того, что в поликлиниках просто не было вакцины. Такая ситуация сложилась не только в Алтайском крае, но и в других регионах России. Отчасти это произошло из-за того, что всю партию препаратов разбили на три поставки, а не на две, как планировалось. Отдельно в край привезли новую четырехкомпонентную вакцину, которую применят на Алтае впервые.

"В августе мы активно и хорошо начали прививочную кампанию, подключали к работе и выездные бригады. Но, к сожалению, не все зависит от нас. Первую партию вакцины очень быстро разобрали. А следующая пришла несколько позже, чем мы ожидали. К сожалению, сложилась такая ситуация, что люди готовы были прививаться, а нам приходилось извиняться и просить подождать", – рассказала главный эпидемиолог Алтайского края.

По ее словам, на данный момент уже 41% населения в регионе прошли вакцинацию. Это достаточная иммунная прослойка, чтобы избежать пандемического распространения гриппа.

До 22 ноября планируют привить еще 80 тысяч человек. Чтобы успеть это сделать, Минздрав и Роспотребнадзор ведут ежедневный мониторинг. Переладова подчеркнула, что у жителей Алтайского края все еще есть возможность привиться бесплатно. Когда вакцина закончится, прививку придется делать за свой счет.

Напомним, в августе сообщалось, что всего в 2019 году привезут 1,2 млн доз вакцины от гриппа. Планировалось привить 52% населения Алтайского края.