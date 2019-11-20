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В своей квартире и с выходными: чем выгодно служить по контракту и все ли это могут

, ИА "Амител"
Что нужно для того, чтобы за военную службу получать хорошую зарплату?
Фото: recrut.mil.ru

Фото: recrut.mil.ru

Во всей стране продолжается осенний призыв. Одни идут в армию с удовольствием, а другие служить не хотят и ждут 31 декабря, когда призыв закончится, чтобы вздохнуть с облегчением. Но в вооруженных силах предлагают и третий вариант – поступить на военную службу по контракту. Все чаще молодые люди выбирают именно его. О том, кто может стать контрактником, как это сделать и много ли платят за такую службу, корреспонденту amic.ru рассказал начальник пункта отбора в Барнауле Сергей Себелев.

Не только альтернатива призыву

– Становится ли служба по контракту более популярной в Алтайском крае?

– Да. В последние годы мы наблюдаем значительную положительную динамику. Каждый год мы стабильно направляем более тысячи человек служить по контракту. Вот и в текущем году уже достигли этой отметки, и люди продолжают к нам приходить ежедневно. Все это говорит о том, что служба по контракту популярна и многие хотят на нее попасть.

– Только вот непонятно: зачем служить два, а то и три года по контракту, если можно отслужить срочником всего лишь год?

– Мне кажется, вообще неправильно в этом случае сравнивать сроки службы. Конечно, контрактную службу многие рассматривают как альтернативу призыву, но это разные вещи. Военная служба по призыву – это обязанность, а по контракту – это уже профессия. Контрактники получают за свою службу достойное денежное довольствие. И сравните это с призывниками, которым выплачивают от 2 до 4 тысяч рублей в месяц. Я бы сказал, что военная служба по контракту – это хороший уровень жизни, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. И условия службы совершенно разные. Но тут важно заметить: прийти на контрактную службу, минуя срочную, на самом деле могут не все.

– Но ведь часто службу по контракту считают именно альтернативой призыву

– Отчасти так и есть. Но выбирать между двумя вариантами могут только люди с достаточным уровнем образования. Причем раньше для того чтобы не служить по призыву и сразу пойти по контракту, требовалось высшее образование. Но законодательство в этом плане сейчас меняется. В 2017 году произошли важные изменения, и теперь заключить контракт, не проходя военную службу по призыву, могут люди со средним профессиональным образованием. 

– А кто вообще может пойти служить по контракту?

– На военную службу по контракту может поступить гражданин в возрасте от 18 до 40 лет. По результатам медицинского освидетельствования он должен быть либо годным к военной службе (категория А), либо годен с незначительными ограничениями (категория Б). При этом у него должно быть не менее 9 классов образования, а также соответствовать профессионально-психологическим требованиям и иметь достаточный уровень физической подготовки.

Мы рады и тем, кто раньше уже служил по контракту или проходил срочную службу, и тем, кто еще не служил.

За подтягивания – прибавка к зарплате

– Кстати, о деньгах: а какая зарплата сейчас у контрактников?

– Сегодня денежное довольствие рядового и сержантского состава начинается от 27 тысяч рублей в месяц. Это с учетом недавних изменений: с 1 сентября введена надбавка в размере 50% от должностного оклада для первичных воинских должностей. У тех военнослужащих, которые занимают должности водителей и старших водителей, минимальная зарплата больше: она составляет 30 тысяч рублей.

Существует также много надбавок: за выслугу лет, повышение должностного и профессионального уровня, а также различные региональные коэффициенты. Так что на самом деле зарплата у большинства военнослужащих больше, и она может достигать 60 тысяч рублей.

– Можно поподробнее о дополнительных выплатах?

– Помимо оклада по должности и по званию, предусмотрены дополнительные выплаты. Например, премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей или повышающий коэффициент к денежному довольствию в зависимости от условий службы. Надбавки предусмотрены за работу со сведениями, которые составляют государственную тайну.  Еще существуют надбавки за классную квалификацию. В общем, их много, и я бы сказал, что в России военная служба по контракту оценивается по достоинству.

– А классная квалификация – это что?

– Военнослужащий проходит итоговую проверку по предметам боевой подготовки по результатам года. В зависимости от этого ему присваивают уровень классной квалификации. Например, достижение первого класса дает надбавку на три года в размере 20% от должностного оклада.

– Кстати, я слышал, что в армии доплачивают еще и за хорошую физическую подготовку. Это так?

– Да, это правда. Причем это не разовые, а ежемесячные выплаты. В зависимости от того, как военнослужащий сдал физическую подготовку, он может получать доплату от 15% до 100% от оклада.

В общем, я бы сказал, что в армии каждый сам кузнец своего счастья, когда речь идет о денежном довольствии.

Для контрактников никаких казарм

– Говорят, у контрактников совершенно другой распорядок, и поэтому им служить легче.

– Если говорить про распорядок, то у тех, кто проходит военную службу по контракту, предусмотрен четкий регламент служебного времени. Для них есть типовой распорядок: прибытие на службу в 8:30 и убытие в 18:00. А с 14:30 до 16:00 предусмотрен обед. Конечно, военнослужащие заступают в суточные наряды, могут дежурить по праздникам и выходным. Но во всех этих случаях ему положены дополнительные дни отдыха.

Сравните этот график с армейским распорядком для тех, кто служит по призыву: они  встают в 6:00 и ложатся в 22:00. Разница очевидна. Но это не единственное преимущество.

– А военнослужащий по контракту может рассчитывать на собственное жилье?

– Те, кто заключил второй контракт, вправе приобрести жилье по военной ипотеке. Уже через шесть лет службы он может приобрести жилье стоимостью более 3 млн рублей. А обязанности по погашению кредита на себя берет Министерство обороны. Все, что нужно от военнослужащего – продолжать проходить службу.

Помимо этого для тех, кто проходит военную службу по контракту, предусмотрен большой социальный пакет.

Также они раньше остальных выходят на пенсию: это можно сделать при наличии 20 лет выслуги как в календарном, так и в льготном исчислении. Например, если человек служит там, где день службы идет за два, то на пенсию он сможет выйти уже через 10 календарных лет службы.

И это я не говорю уже о бесплатном питании, медицинском и вещевом обеспечении. Для военнослужащих по контракту предусмотрено еще и государственное страхование жизни и здоровья, а также льготы при получении образования следующего уровня. Другими словами, преимуществ очень много.

А для тех, кто служит на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, есть еще одна льгота: государство оплачивает дорогу к месту отпуска и обратно военнослужащему и одному члену его семьи.

А что за местности приравнены к Крайнему Северу?

– Это те территории, где трудные климатические условия. На самом деле этой льготой могут воспользоваться все, кто проходит службу от Урала до Дальнего Востока. В том числе и в Алтайском крае.

– Но не каждый за эти преимущества готов три года жить в казарме.

– А кто говорит про казармы? Это еще одно различие между военнослужащими по призыву и по контракту. Для тех, кто проходит военную службу по контракту, предусмотрены общежития или служебные квартиры. Это совсем другие бытовые условия. Но служебные квартиры в первую очередь выдаются семейным военнослужащим.

Если в части нет служебного жилого фонда или все места заняты, военнослужащий может сам снимать квартиру, а арендную плату ему будет компенсировать государство.

– Кстати, а где вообще служат контрактники, которых набирают в Алтайском крае?

– На самом деле, человек может служить где угодно и выбирать род войск и место службы. Ограничений нет. Но в основном это Центральный военный округ: части в Самарской, Свердловской, Оренбургской, Новосибирской, Кемеровской областях. Ну и служат здесь, в Алтайском крае, конечно.

– А каков порядок действий для кандидата? Что нужно сделать, чтобы попасть на службу по контракту?

– Все желающие могут обращаться к нам, в пункт отбора на военную службу по контракту. Но также можно обратиться в свой военкомат по месту жительства. Там вам дадут все необходимые консультации. Нужно подать заявление о приеме на военную службу в пункт отбора и принести все необходимые документы. Какие именно, вам расскажут на консультации. Затем, как я уже говорил, мы проводим профессионально-психологический отбор и проверку физической готовности. Наконец, если кандидат соответствует требованиям, ему остается только получить перевозочные документы и отправиться в часть для заключения контракта.

Пункт отбора на военную службу по контракту:
г. Барнаул, ул. Цеховая, 25
8 (3852) 61-15-07

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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