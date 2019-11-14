Жириновский после стрельбы в колледже Благовещенска предложил нанимать в школы мужчин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале призвал брать в педагоги мужчин, которые помогут не только отразить нападения на учебные заведения в России, но и сработать на упреждение, заметив изменения в поведении школьников.

Снова стрельба в российском учебном заведении – студент колледжа в Благовещенске расстрелял однокурсников. <...> Нужно привлекать на работу больше мужчин. А пока что мы отдали воспитание новых поколений на откуп женщинам. Это не умаляет заслуг женщин-педагогов. Многие учительницы искренне преданы делу, наставили и выпустили во взрослую жизнь сотни ребят. Но женщины при всем желании не могут заменить мужскую часть воспитания", – отметил Жириновский.

По его словам, для мальчика "только другой мужчина может стать авторитетом, заставить испытывать пиетет". Кроме того, мужчина-педагог может лучше почувствовать перемену в поведении детей в переходном возрасте.

Жириновский задается вопросом, где взять мужчин для работы в школах. "Можно привлекать отставных офицеров. Тысячи уходят на пенсию по выслуге лет в 50-55 лет. А после недавней реформы армии в отставку ушли сразу более 200 тысяч офицеров. Большинство из них в возрасте 35-55 лет – это самый расцвет жизни, у них высшее образование, богатый жизненный опыт. И сами они рады были бы вторую часть жизни посвятить передаче опыта новым поколениям", – нашел ответ политик.

"Но пока что мы не видим, чтобы кто-то приглашал мужчин работать в школах", — заключил лидер ЛДПР.

Напомним, что стрельба в благовещенском колледже произошла в четверг утром, 14 ноября. Два человека, включая стрелка, погибли. Еще трое учеников – 17, 19 и 20 лет – получили ранения.