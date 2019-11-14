Новосибирец догнал угнанный автомобиль и задержал преступника

В Новосибирске владелец Mitsubishi Outlander пресек попытку угона своего автомобиля, сообщается в паблике "Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". Инцидент произошел в четверг ночью, 14 ноября.

"В одном из дворов была предпринята попытка угона автомобиля. Владелец вовремя увидел происходящее и смог догнать отъезжающий от подъезда автомобиль. Злоумышленник предпринял попытку к бегству, но хозяин внедорожника успел его догнать и задержать", – говорится в сообщении.

Горе-угонщика доставили в полицию – им оказался 16-летний подросток. В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств дела.