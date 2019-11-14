В Бийске после ремонта открылся музей в особняке купца Ассанова

В Бийске в четверг, 14 ноября, после ремонта открылся краеведческий музей, расположенный в особняке знаменитого купца Ассанова, сообщает ГТРК "Алтай". С этого дня учреждение вновь принимает посетителей.

Здание ждало ремонта несколько десятилетий, фасаду хотели вернуть прежний облик. Правда, внизу вместо темно-серого получился синий. Но в краеведческом музее по этому поводу не переживают.

"Мы, когда обсуждали, не сильно пересинили, строители сказали – выгорит на солнце. Нормально, нам нравится", – рассказала директор Бийского краеведческого музея им. В. Бианки Светлана Бартышева.

У здания отремонтировали ограждение и даже беседке во внутреннем дворике вернули исторический вид. Появились и новые окна. Теперь в музее ждут ремонта и внутри здания.

Напомним, реставрация усадьбы началась в начале августа 2019 года. С подрядчиком власти Бийска определились еще в апреле – победителем аукциона стало бийское предприятие "Отделстрой". Документом предусмотрены следующие работы: реставрация фасада и балконов, внутренняя отделка, замена окон и дверей, устройство крылец, ограждения с коваными решетками, скамеек, ремонт беседки и озеленение территории. Гарантия на работы – пять лет.

Усадьба, в которой расположен Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, построен в 1914-1915 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина (1854-1932) для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова. Она включала сам особняк, а также конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду. В современном варианте в здании сохранились элементы интерьера, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями.



Во время реставрации, согласно проекту архитектора Евгения Тоскина, фасаду вернули первоначальный облик. Он снова стал светло-серым, а цоколь – темно-серым. В интернете жители наукограда уже спорят, какого цвета получился памятник архитектуры. Некоторые утверждают, что стены серые, другие же – что фиолетовые. Вход в музей остался на прежнем месте. Внутри пока не проведен ремонт, но у властей наукограда в планах привести в порядок внутреннюю часть музея.