В Белгороде бросили на улице собачку Шуню в кофте и оставили записку

Жительница Белгорода рассказала в своем Twitter про найденную на остановке общественного транспорта грустную маленькую собачку в кофточке, сидящую на коврике. Рядом была насыпана маленькая горка корма и лежала записка. Выяснилось, что питомца зовут Шуня и она брошена.

Это маленькая очаровашка Шуня. Её от безысходности оставила бабушка на остановке с запиской в одеялке. Ничего трогательнее не видела 😭 pic.twitter.com/hAs0jvhbls — пабу (@TheBonnie00) 11 ноября 2019 г.

"Шуня хорошая. Кроме супа, борща и каш, все ест. Хлеб, сухари любит, сухой корм, овощи, курицу очень любит. В туалет ходит на пеленку. А я пошла на операцию", — написала бывшая хозяйка собачки.

Запись собрала большое количество ретвитов и комментариев. Позднее девушка написала, что в городе неизвестные даже начали расклеивать листовки с просьбой откликнуться тех, кто что-либо знает по ситуации.

Впрочем, после было решено найти Шуне новый дом. В паблике "Пойдем домой" сообщили, что нашлись люди, которые приютили собачку.