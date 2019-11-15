Алтайский край на два дня накроют "пробные морозы", а уже в воскресенье потеплеет

В Алтайском крае в пятницу днем, 15 ноября, ожидается -15...-20 градусов, в южных районах до -10...15°C и местами снег. В утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 16 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет -15...-17 градусов. Преимущественно без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В ночь на 16 ноября в крае ожидается -28...-33 градуса, а днем обещают -10...-15°C, в восточных районах местами до -22°C.

Уже 17 ноября в регионе столбик термометра поднимется до 0...-5 градусов. Таким образом, морозы ожидаются в течение двух дней

Напомним, ранее в Гидрометцентре России сообщили, что из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду.