Минздрав анонсировал с 2020 года тотальное йодирование хлеба в России

Использование йодированной соли при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых есть пищевая соль, планируется сделать обязательным в 2020 году, сообщает RNS со ссылкой на разработанный Минздравом законопроект.

Согласно документу, пункт "при производстве хлебобулочных изделий, в рецептуре которых имеется пищевая соль, использование йодированной пищевой соли является обязательным", вступает в силу с 1 июня 2020 года.

В тексте проекта отмечается, что до 1 июня 2022 года "в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организациях, организациях культуры, организациях системы исполнения наказаний и воинских частях" при приготовлении пищи также должна будет использоваться только йодированная пищевая соль.

Также предлагает начать йодировать пищевую соль сортов экстра, высшего и первого, помолов №0 и №1 с 1 июня 2021 года и изготавливать пищевые продукты с использованием йодированной соли с 2022 года "за исключением случаев, когда технологический процесс изготовления пищевых продуктов не допускает использования йодированной пищевой соли".

Напомним, йодировать всю соль в России Минздрав предложил в марте 2019 года. Таким образом в ведомстве планируют решить проблему дефицита йода у населения.

17 мая 2013 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил россиянам выпекать йодированный хлеб. Он объяснил это тем, что "мы живем в условиях йододефицита". Онищенко отметил, что нехватка йода в организме приводит к тому, что "наши дети не осваивают школьную программу, мы с вами находимся в состоянии полудремы, сонливости, умственная деятельность снижена у нас". При этом заставлять йодировать хлеб бизнесменов не предполагалось.



В декабре 2013 года в Госдуме предложили ввести обязательное йодирование соли для оптовой и розничной торговли, а также уже обязать использовать йодированную соль в производстве хлебобулочных изделий. Соответствующий проект был внесен депутатом от Алтайского края Николаем Герасименко. Документ был размещен в базе нижней палаты.



Согласно данным Минздрава дефицит йода в организме приводит к тому, что ежегодно обращаются к медикам из-за болезней щитовидной железы свыше двух миллионов человек, в том числе 650 тыс. детей.