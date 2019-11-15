Власти избавились от подростка, пожаловавшегося на еду в приюте под Новосибирском

В Новосибирской области завершилась реконструкция в скандальном приюте для детей без попечения родителей, расположенном в Блюдчанском, но и на этот раз похоже не обойдется без скандала, пишет региональная "Комсомольская правда".

Реабилитационный центр, где голодали дети, был закрыт 21 октября после результатов проверок Роспотребнадзора и визита уполномоченного по правам ребенка в регионе. На плохие условия пожаловался 17-летний воспитанник. Он же рассказал о заведующей, которая била детей и приходила в приют нетрезвой. После многочисленных проверок учреждение было временно закрыта, а заведующую уволили.

Примечательно, что когда в приюте навели порядок и сделали ремонт, парнишку обратно не взяли.

"Почему моего внука не берут туда — наверное, из-за этого скандала. Приют открыли после реконструкции, но на комиссии по делам несовершеннолетних замглавы Чановского района Валерий Говорунов сказал нам, что вашему парню туда не нужно, лучше пусть будет дома", — рассказала бабушка подростка.

Отмечается, что глава района акцентировал внимание на том, что у молодого человека хоть и нет родителей, но есть бабушка. Пенсионерка же настаивает, что, как минимум, внуку будет легче закончить девятый класс в приюте, поскольку там в классе учится всего восемь человек, а в сельской школе — 30 учеников.

К слову, в приюте после жалобы молодого человека отремонтировали кухню, сделали перестановку мебели, положили новые матрасы, ввели три вида меню для дошкольников, школьников и старших школьников и шестикратный прием пищи. Так что условия проживания стали куда лучше, но только подростка, благодаря которому все изменилось, там нет.

Говорить о причинах отчисления парня из приюта Говорунов не желает, отмечает издание.