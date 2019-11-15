Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине

Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьева является примером преследования неугодных Киеву людей, сообщает RT. Об этом сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как еще один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления", — сказала Захарова.
В подтверждение своих слов она отметила, что о решении возбудить дело в отношении Соловьева было сообщено на странице в соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко, который "ранее размещал видео с оскорблениями и угрозами в адрес российского журналиста".
Также, по ее словам, это лишь в очередной раз подчеркивает "очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов".
"Профильное журналистское сообщество России уже выразило обеспокоенность решением СБУ и подготовило по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины. Будем следить за развитием ситуации", — добавила Захарова.
Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал возбуждение уголовного дела против него такими словами: "Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, — этим гражданам в голову не приходит".
Ранее Гончаренко сообщил, что СБУ возбудила в отношении Соловьева уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины.
Комментарии
Он уже еврей? Я думала, он итальянец
Возбуждальщик-этот тот леша гончаренко,который участвовал в "очистке"Дома профсоюзов в Одессе 2-го мая.Он вёл оттуда прямой репортаж.Сами те говчаренки насчитали 48 трупов-результат своих действий...Потом лёша попал в евродуму...Надо ли здесь что-то комментировать?Всё равно слов нет...
Так их,так! Только патриотичности ещё добавь!
Тот же лёша пришел в евродуму в резиновых перчатках,протестуя против "покушения" на жизнь российских граждан Скрипаль в Солсбери.Как тут комментировать????
Вспомнился сериал, не помню названия, относительный новодел про вов. С Мироновым в роли.
В конце сериала Фрицы говорят: коммунистов и евреев расстрелять.
А Мироновой такой: я коммунист, замполит и еврей ))
И лицо такое чистое-чистое, ни разу интеллектом не затуманенное.