Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине

Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьева является примером преследования неугодных Киеву людей, сообщает RT. Об этом сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как еще один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления", – сказала Захарова.

В подтверждение своих слов она отметила, что о решении возбудить дело в отношении Соловьева было сообщено на странице в соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко, который "ранее размещал видео с оскорблениями и угрозами в адрес российского журналиста".

Также, по ее словам, это лишь в очередной раз подчеркивает "очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов".

"Профильное журналистское сообщество России уже выразило обеспокоенность решением СБУ и подготовило по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины. Будем следить за развитием ситуации", – добавила Захарова.

Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал возбуждение уголовного дела против него такими словами: "Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, этим гражданам в голову не приходит".

Ранее Гончаренко сообщил, что СБУ возбудила в отношении Соловьева уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины.