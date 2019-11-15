Захарова прокомментировала возбуждение дела против Соловьева на Украине

Возбуждение на Украине уголовного дела против российского журналиста Владимира Соловьева является примером преследования неугодных Киеву людей, сообщает RT. Об этом сказала в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы расцениваем возбуждение уголовного производства против представителя СМИ как еще один пример преследования неугодных киевскому режиму журналистов и наращивания на них неправомерного давления", – сказала Захарова.
В подтверждение своих слов она отметила, что о решении возбудить дело в отношении Соловьева было сообщено на странице в соцсети украинского депутата Алексея Гончаренко, который "ранее размещал видео с оскорблениями и угрозами в адрес российского журналиста".
Также, по ее словам, это лишь в очередной раз подчеркивает "очередные шаги украинских властей на пути дальнейшей зачистки информационного пространства и раскручивания такой настоящей, очередной травли журналистов".
"Профильное журналистское сообщество России уже выразило обеспокоенность решением СБУ и подготовило по линии Союза журналистов соответствующий запрос в Генпрокуратуру Украины. Будем следить за развитием ситуации", – добавила Захарова.
Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал возбуждение уголовного дела против него такими словами: "Ничего удивительного в том, что наследники Бандеры и Шухевича преследуют еврея, борца с нацизмом, нет. При этом я не гражданин Украины, мои передачи запрещены к трансляции на Украине, этим гражданам в голову не приходит".
Ранее Гончаренко сообщил, что СБУ возбудила в отношении Соловьева уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность и безопасность Украины.
Комментарии
Он уже еврей? Я думала, он итальянец
Возбуждальщик-этот тот леша гончаренко,который участвовал в "очистке"Дома профсоюзов в Одессе 2-го мая.Он вёл оттуда прямой репортаж.Сами те говчаренки насчитали 48 трупов-результат своих действий...Потом лёша попал в евродуму...Надо ли здесь что-то комментировать?Всё равно слов нет...
Так их,так! Только патриотичности ещё добавь!
Тот же лёша пришел в евродуму в резиновых перчатках,протестуя против "покушения" на жизнь российских граждан Скрипаль в Солсбери.Как тут комментировать????
Вспомнился сериал, не помню названия, относительный новодел про вов. С Мироновым в роли.
В конце сериала Фрицы говорят: коммунистов и евреев расстрелять.
А Мироновой такой: я коммунист, замполит и еврей ))
И лицо такое чистое-чистое, ни разу интеллектом не затуманенное.
Он уже еврей? Я думала, он итальянец
Он летчик, иногда эндокринолог (Мимино), а по сути амеба беспринципная бесхребетная, шестерка режима, которая маму родную продаст если хозяин скажет.
Первый раз солидарен с хохлами. Им надо соловьиный помет объявить в международный розыск, чтобы не смог на свою виллу в Италии выехать и вообще границу пересечь. А рискнет, интерпол его за жабры соловьиные и на Украину депортация для суда. Пусть в подмосковном лесу отдыхает от своего помета.
Уголовка ладно, а вот как бы этому вечернему м.....звону выезд перекрыть в Италию и США?
Пусть на Байкале отдыхает, вместо виллы возле озера в Италии.
Пусть по берегу Финского залива по утрам бегает , а не по пляжу по солнечному американскому Майями...
Это было бы справедливо.
15.11.2019 08:34
- гость -, не.... возбуждальщик это сама эта птичка вечерняя... Пусть лучше отдохнут от него вилла в Италии и квартира в Майами в штатах...
Да здравствует Москва река...
а вот как бы этому вечернему м.....звону выезд перекрыть в Италию и США?
Это один вариант - объявить его Украине в международный розыск для ареста и депортации на Украину. Жирный помет уже тогда никуда не выедет.
сколько тут хохлобендеровцев резвятся
15.11.2019 09:58
- гость -
сколько тут хохлобендеровцев резвятся...
пархатый?
Скорее ватно-скрепный
Положение на фронтах Украины прямо скажем,[censored]вое.Надо что-то делать.А нечего:Крым отдан,Донбасс окончательно и бесповоротно оккупирован.Есть только один выход-
Тут может помочь только продажа земли( в смысле территорий) чужестранным дядям.Недавно Верховная рада пошла к ним навстречу и приняла закон.МВФ в восторге.
позитифф
Да здравствует революция гидности на Украине.Да здравствует продажа украинской земли!Др здравствуют слуги народа( в смысле нескольких народов)!
PS Жену отдай дяде,а сам или к весёлым девочкам.
добро пожаловать в Санниково!