Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию

Барнаулец Николай Ушаков сам сделал ремонт в подъезде дома, устав ждать, когда управляющая компания выполнит свои обязанности, сообщает ГТРК "Алтай".

Отмечается, что 10 лет назад в доме № 82 по улице Свердлова прорвало трубы. В итоге и без того старые стены залило кипятком, штукатурка вывалилась, краска облупилась.

Ушаков, устав смотреть на всю "красоту", не выдержал: "Я взял два шпателя, со мной пошли мои дети. И получилось то, что получилось. Ради детей и решился на ремонт. Они примером отца вдохновились и тоже помогали".

Надеяться на управляющую компанию барнаулец устал: за последние годы их сменилось три и все никак не могли найти денег на ремонт подъезда, рассказали в передаче "Вести Алтай".

Мужчина потратил на все пять тысяч рублей, несколько выходных и вечеров. По его словам, второй раз вряд ли решится на такое. В план капитального ремонта, кстати, многоквартирный дом включен на 2027 год.

Накануне барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций в городе. Его основой стали показатели собираемости платежей за тепло и горячую воду за первые десять месяцев 2019 года. Выяснилось, что в Барнауле есть организации, в управлении которых небольшое количество домов, а долги при этом миллионные.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села Иван Обидин, который также устал ждать и мокнуть с детьми под дождем, своими руками построил остановочный павильон. Сделал он это по большей части из собственных материалов и в свободное от работы время.