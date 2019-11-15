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Барнаулец сам отремонтировал подъезд в доме, устав ждать управляющую компанию

, ИА "Амител"
Мужчина закупил все необходимое и за несколько выходных дней привел подъезд в порядок

Барнаулец Николай Ушаков сам сделал ремонт в подъезде дома, устав ждать, когда управляющая компания выполнит свои обязанности, сообщает ГТРК "Алтай".

Отмечается, что 10 лет назад в доме № 82 по улице Свердлова прорвало трубы. В итоге и без того старые стены залило кипятком, штукатурка вывалилась, краска облупилась.

Ушаков, устав смотреть на всю "красоту", не выдержал: "Я взял два шпателя, со мной пошли мои дети. И получилось то, что получилось. Ради детей и решился на ремонт. Они примером отца вдохновились и тоже помогали".

Надеяться на управляющую компанию барнаулец устал: за последние годы их сменилось три и все никак не могли найти денег на ремонт подъезда, рассказали в передаче "Вести Алтай".

Мужчина потратил на все пять тысяч рублей, несколько выходных и вечеров. По его словам, второй раз вряд ли решится на такое. В план капитального ремонта, кстати, многоквартирный дом включен на 2027 год.

Накануне барнаульские энергетики составили антирейтинг управляющих организаций в городе. Его основой стали показатели собираемости платежей за тепло и горячую воду за первые десять месяцев 2019 года. Выяснилось, что в Барнауле есть организации, в управлении которых небольшое количество домов, а долги при этом миллионные.

Ранее сообщалось, что житель алтайского села Иван Обидин, который также устал ждать и мокнуть с детьми под дождем, своими руками построил остановочный павильон. Сделал он это по большей части из собственных материалов и в свободное от работы время.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

15.11.2019 08:56
- гость -

Молодец. И мильоны не выпрашивал.

15.11.2019 09:01
- гость -

И это правильно. Сам каменщик, сам подсобник, сам себе режиссер.
К этому все и идет, и вас уже приучают СМИ к такой модели, все делайте сами за свой счет. Сами вывозите мусор, но не забывайте платить мусорному оператору, сами ремонтируйте дороги, но не забывайте платить налоги.

15.11.2019 09:04
- гость -

Зачем 10 лет ждал?

15.11.2019 09:05
- гость -


- гость -

Зачем 10 лет ждал?



Дети маленькие были)

15.11.2019 09:08
- гость -

Я тоже молодец. Устал ездить по разбитой дороге, купил щебень, асфальт, потратил какие то 10 млн. и два месяца каждый день выходил и работал, мне помогали мои семеро детей, жена и 15 внуков, мы сыпали щебенку ведрами и асфальт лопатами и трамбовали ногами в валенках. Вчера очистили снег на обочинах, выкопали ямки отбойным молотком и посадили 500 деревьев вдоль дороги, и мильены не выпрашивали, все своими силами. Равняйтесь лодыри на нас.

15.11.2019 09:09
- гость -

А соседи его мимо проходили и подбадривали? Большинству все равно, привыкли к разрухе

15.11.2019 09:13
- гость -

А у нас администрация закрыла автобусный маршрут. Так я с двумя детьми впрягаемся в повозку и возим односельчан бесплатно до райцентра, и мильены не выпрашиваем.

15.11.2019 09:17
- гость -

А я с детьми за лето мост через реку построил за свой счет, и мильены не выпрашивал.

15.11.2019 09:17
гость

Молодец, особенно, что привлек детей. Они теперь сами не будут пакостить в подъезде и другим деткам не позволят. На таких людях наша страна и держится. Можно до бесконечности считать кто сколько и кому должен, принимать законы, жаловаться во все инстанции, злословить на правительство и власть на местах. Но если мы сами своими руками не будем улучшать свою жизнь, не ожидая пока за нас это кто-то сделает, потому что мы уплатили налоги и платежи ЖКХ, лучше мы жить не станем.
Спасибо тебе Николай, легче жить стало, жила бы в вашем подъезде - обязательно помогла бы и деньгами и личным участием. Мы с мужем два года назад тоже не смогли УК на трудовой подвиг поднять, сами после протечки в подъезде протравили появившуюся плесень, зачистили и зашпаклевали отвалившуюся штукатурку, покрасить и побелить, правда, все-таки УК сподобилась. Главное начать, не зря говорят, что любая дорога начинается с первого шага. Удачи.

15.11.2019 09:20
- гость -

А я за Путина голосовал, и мильены не выпрашивал.

15.11.2019 09:27
- гость -

прекратит делать все сами, вы их разбалуете и они не будут больше никогда ничего делать

15.11.2019 09:27
- гость -

С почином дорогие товарищи! Дружно выходим каждый день в 5 утра во двор и до работы чистим двор от снега, а летом метлами от мусора, тогда и мусорить не будем, раз сами мусор убираем каждый день. Распространим наш алтайский почин на всю страну! Оставим гастрабайтеров без работы. Когда едешь на роботу на своем авто, подъедь к остановке и забей свое авто под завязку людьми, довези их бесплатно попутно. Человек человеку друг товарищ и брат А после работы дружно одеваем красные повязки и патрулируем улицы, народные дружины надежнее полиции, пусть ребята греются в своих теплых кабинетах, дадим им отдохнуть, ведь это наши улицы, наши дети хулиганы.

15.11.2019 09:31
- гость -

15.11.2019 09:01
- гость -.....делайте сами за свой счет...
А управляющая компания за чей счёт делает? Также за наш. 200-300 рублей, сдаваемых на капремонт, хватит на его проведение в 2027 году. Брать деньги из текущего содержания нельзя, туда и так не хватает. А дальше у каждого свои приоритеты. Кому-то не критично пройти полминуты по обшарпанному подъезду, а чьи-то эстетические чувства это оскорбляет. И вот у вторых есть два пути - или ныть в соцсетях, что Путин не отремонтировал им подъезд, или взять шпатель.

15.11.2019 09:32
- гость -

Дайте отдохнуть дворникам и полицаям, они тоже люди. Рано утром работайте дворниками, а после работы дружинниками, и ваша жизнь наполниться смыслом.

15.11.2019 09:33
- гость -

баб на мытье подъездов, мужиков в дворники!
кто за , голосуем

15.11.2019 09:33
- гость -

15.11.2019 09:03
АБОРИГЕН


Многие уже стали забывать, что такое работа коммунальщиков и как она должна выглядеть. Получается что в самый простых вопросах у нас уже никак без акций и патриотизма. Что будет дальше? Патриотическая уборка снега с улиц города? Акция по ремонту теплосетей?

15.11.2019 09:36
- гость -

Мужик конечно молодец, но возникает вопрос: а зачем нам такое государство?

15.11.2019 09:36
месный

ща ему управляющая компания предъявит , что он там всё сломал/испортил и заставят всё вернуть как было

15.11.2019 09:37
- гость -

Отремонтировал житель, а деньги за ремонт ушли в УК...

15.11.2019 09:37
- гость -

или ныть в соцсетях, что Путин не отремонтировал им подъезд, или взять шпатель.

Правильно! Все за шпатель, за кирку, за мастерок! А Вован пусть в Сочи отдыхает и умиляется, какой народ хороший, работящий, денег нет, но он держится и работает забесплатно. Что еще надо с таким народом царю, чтобы встретить счастливую старость в шезлонге на море.

15.11.2019 09:39
- гость -

Что будет дальше? Патриотическая уборка снега с улиц города?
дык оно и сейчас ЭТО завуалированно типа субботниками в добровольно/принудительном порядке

15.11.2019 09:39
- гость -

15.11.2019 09:05
- гость -
10 лет назад детей у него не было от слова совсем.

15.11.2019 09:42
- гость -

Как то реально вышел на пляж возле санатория, выпил полтарашку пива, и так меня пробило на чистоту, собрал весь мусор на на песке, включая бычки, и сжег на костерке, и мильены не выпрашивал.

15.11.2019 09:47
- гость -

Вот бы мне таких соседей, а то упыри одни вокруг в частном секторе. Никто даже машину щебенки не привезет, чтобы лужи на дороге засыпать. Не мне же, черт подери, эту щебенку покупать.

15.11.2019 09:47
Сергеев

Это называется натуральное хозяйство.
Именно так жили в 19 веке.
Потом цивилизованные страны перешли к специализации.
Лишь "дарагие расеяне" до сих пор коленораспластавшись выживают по принципу: "всё сами", выращивая на личных унавоженных грядках для себя скудное пропитание.

15.11.2019 09:48
Бабуля

Управляющая компания обязана выдать ему грамоту и "Побольше бы таких мужичков в подЪездах".В нашем доме ремонт подъезда оценила УК в 120 тыс.руб.И тут у меня цифры не сходятся никак.Там только шпатлевки ,судя по фото,ушло на 5 тысяч рублей..

15.11.2019 09:49
- гость -

выпил полтарашку пива, ну понятно оно, по трезвянке кто такое будет делать

15.11.2019 09:50
- гость -

Бабке: ремонт-ремонту рознь

15.11.2019 09:56
- гость -

Так УК того и надо! Они потом напишут в своих отчетах, что подъезд отремонтировали, получат благодарность, а денежки - в карман. Ремонт подъездов УК по закону обязана проводить за счет средств жителей, уплаченных по графе "содержание жилых помещений", причем - каждые пять лет как минимум! Пишется заявление в УК, подписывается всеми собственниками квартир подъезда - и вперед! Нет, УК, разумеется, будет всячески сопротивляться и орать, что "денег нет, но вы держитесь". Тогда просто идете в суд - вот этого УК очень не любят, так что ремонт вам сделают тут же, не дожидаясь судебных разбирательств!
Кажется, хлопотно, проще скинуться всем миром да самим нанять работников, или и вовсе, как этот рукастый мужик? А вы посчитайте, сколько денежек по этой статье вы всем подъездом платите вашей УК и сколько, соответственно, оседает в карманах ее руководителей! И учтите, что это платеж идет не ресурсовикам, как все другие, а напрямую в бюджет УК. Вам по-прежнему хочется добровольно оплачивать дорогие лимузины и коттеджи этих бездельников?

15.11.2019 10:02
- гость -

Сколько нытиков и оральщиков отписалось. А так то, прям подвиг совершил. На нашей площадке з квартиры,надоело жить в сраче. Скинулись по 800 руб., сами зашпаклевали, покрасили, помыли, два своих пролёта и площадку. И что, не обеднели и не переломились, за два неполных дня работы, даже бабуля, 82 года активно участвовала!!! Стало светло и чисто, а другие жильцы цокали языками, как хорошо, сколько стоит, но не пошевелились. Так и вы, будете жить в г...не, но что ты, я же налоги.......

15.11.2019 10:04
Бабуля для 9:50

Понятно,что рознь.Но судя по фото до и после,подъезд преобразился ,стены ровные,все побелено и покрашено.

15.11.2019 10:08
- гость -

врет он про 5 тыщь, отвратительный цвет краски

15.11.2019 10:13
- гость -

5.11.2019 10:02
- гость -
Ты блаженный(ая) откуда выпал? А на кой черт люди тогда деньги платят

15.11.2019 10:21
- гость -

15.11.2019 09:56
- гость -

+100500 Прям с языка сняли.

15.11.2019 10:24
- гость -

начальная цена косметического ремонта 3х этажки идет от 50 тысяч, если делать по правилам

15.11.2019 10:26
- гость -


- гость -
Ты блаженный(ая) откуда выпал? А на кой черт люди тогда деньги платят

Ну так ты, не блаженный, вот и плати дальше, ещё лет 50 живи в г...не
Или судись те же 50 лет., ага.

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