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С таксофонов, расположенных по всему Алтайскому краю, можно звонить бесплатно

, ИА "Амител"
"Ростелеком" отменяет плату за звонки с универсальных таксофонов на стационарные и мобильные номера телефонов страны

С ноября 2019 года с таксофонов универсальной услуги связи (УУС) можно бесплатно звонить на любые номера российских операторов связи. 

"Ростелеком" в статусе единственного оператора универсального обслуживания в России обеспечивает функционирование 148 тысяч таксофонов УУС. Они установлены в 131 тысячи населенных пунктов страны, из них 118 тысяч, или 80% от общего количества – это поселки, села, деревни, станицы и аулы с населением менее 500 человек.

В Алтайском крае установлено 1925 универсальных таксофонов – самое большое количество в Сибири. Аппараты действуют в каждом населенном пункте, даже самом удаленном и труднодоступном, а в крупных городах и селах их размещено по несколько штук. Так, в Барнауле, Бийске и Славгороде действует 12-14 универсальных таксофонов, расположенных в местах наибольшей проходимости людей. В сельских населенных пунктах больше всего таксофонов установлено в райцентрах Тальменка (16) и Шипуново (9). По семь универсальных таксофонов действуют в райцентрах Петропавловское, Красногорское и Кулунда, по пять – в селах Михайловское, Хабары, Солонешное и Шелаболиха.

В 2018 году с универсальных таксофонов в крае было установлено 113 тысяч телефонных соединений, из которых 46 тысяч звонков адресовано экстренным службам. 

"Мы шаг за шагом повышаем доступность и простоту использования универсальных услуг связи. С 1 июня 2019 года "Ростелеком" предоставил возможность звонить на любой стационарный телефон в стране совершенно бесплатно и без таксофонной карты. С 1 ноября новый шаг – обнуление тарифов на звонки на мобильные телефоны любых российских операторов. Еще ранее мы отменили плату за доступ в интернет в точках Wi-Fi, которые установлены в малых сельских населенных пунктах. Уверен, что востребованность универсальных услуг станет еще больше и они помогут сельским жителям бесплатно решать максимум житейских задач – от звонков родным и близким до работы с порталом госуслуг", – подчеркнул президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

В первую очередь таксофоны УУС выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах страны. Значительную часть трафика с таксофонов составляют звонки в экстренные оперативные службы (скорая помощь, полиция, противопожарная служба, антитеррор). Каждый звонок в эти службы говорит о возникновении какой-то экстраординарной ситуации, от которой зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 09:03
- гость -

приложите карту с отметкой работающих таксофонов

15.11.2019 09:03
- гость -

неплохо

15.11.2019 09:11
- гость -

это прорыв!

15.11.2019 09:39
- гость -

-теперь разводить народ на бабки будут с таксофонов?

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