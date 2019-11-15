Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей

Исследование ОНФ показало, что 90% жителей пострадавшего от наводнения Тулуна до сих пор не получили жилье от государства, сообщают "Известия".

"На сегодняшний день из-за некомпетентности местных властей появляется и страх, и опасения жителей, что они не успеют реализовать жилищные сертификаты, сертификаты на капитальный ремонт. А получат ли они новое жилье? Вопросов очень много", – заявил сопредседатель штаба ОНФ в Иркутской области.

Местные СМИ уточняют, что на компенсации из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей и только половина этой суммы выдана людям. Такая же сумма выделена на приобретение нового жилья, которым, по сообщению ОНФ, обеспечили только 3% пострадавших.

При этом в Тулунском районе уже наступила зима, и температура там упала до -16 градусов.