Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей

Исследование ОНФ показало, что 90% жителей пострадавшего от наводнения Тулуна до сих пор не получили жилье от государства, сообщают "Известия".
"На сегодняшний день из-за некомпетентности местных властей появляется и страх, и опасения жителей, что они не успеют реализовать жилищные сертификаты, сертификаты на капитальный ремонт. А получат ли они новое жилье? Вопросов очень много", – заявил сопредседатель штаба ОНФ в Иркутской области.
Местные СМИ уточняют, что на компенсации из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей и только половина этой суммы выдана людям. Такая же сумма выделена на приобретение нового жилья, которым, по сообщению ОНФ, обеспечили только 3% пострадавших.
При этом в Тулунском районе уже наступила зима, и температура там упала до -16 градусов.
Комментарии
А как самочувствие губернатора. Зарплату добавили.
Скоро новый паводок, власти экономят бюджет, чтоб дважды не пришлось платить. Стратегическое планирование
А Васька слушает, да ест....,хоть ссы в глаза - всё Божья роса...., это система, вертикаль...устои, скрепы, бла,бла,бла....
Зверей то отстреливать интереснее чем своей работой заниматься
Если пострадавшие не получили страховые деньги от страховых компаний - пусть идут в суд.
Какую помощь им ещё нужно? От кого? За что? Государство их не топило.
Насколько я помню, през. Путин им обещал под камеры и микрофоны: "Я все сделаю, вот увидите" Как же так?
15.11.2019 10:32
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Если твоя любимая власть не получила налоговые платежи пусть тоже идёт, по известному тебе направлению.
Аналогию смекаешь?