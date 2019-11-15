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Новости

Пострадавшие от наводнения в Иркутской области все еще не получили помощь от властей

, ИА "Амител"
У большинства жителей возникли проблемы с получением компенсации
Фото: securenews.ru

Фото: securenews.ru

Исследование ОНФ показало, что 90% жителей пострадавшего от наводнения Тулуна до сих пор не получили жилье от государства, сообщают "Известия".

"На сегодняшний день из-за некомпетентности местных властей появляется и страх, и опасения жителей, что они не успеют реализовать жилищные сертификаты, сертификаты на капитальный ремонт. А получат ли они новое жилье? Вопросов очень много", – заявил сопредседатель штаба ОНФ в Иркутской области.

Местные СМИ уточняют, что на компенсации из федерального бюджета выделено 3 млрд рублей и только половина этой суммы выдана людям. Такая же сумма выделена на приобретение нового жилья, которым, по сообщению ОНФ, обеспечили только 3% пострадавших. 

При этом в Тулунском районе уже наступила зима, и температура там упала до -16 градусов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2019 09:08
- гость -

А как самочувствие губернатора. Зарплату добавили.

15.11.2019 09:40
iOne

Скоро новый паводок, власти экономят бюджет, чтоб дважды не пришлось платить. Стратегическое планирование

15.11.2019 10:00
Медведь-шатун

А Васька слушает, да ест....,хоть ссы в глаза - всё Божья роса...., это система, вертикаль...устои, скрепы, бла,бла,бла....

15.11.2019 10:23
- гость -

Зверей то отстреливать интереснее чем своей работой заниматься

15.11.2019 10:32
&

Если пострадавшие не получили страховые деньги от страховых компаний - пусть идут в суд.
Какую помощь им ещё нужно? От кого? За что? Государство их не топило.

15.11.2019 10:51
- гость -

Насколько я помню, през. Путин им обещал под камеры и микрофоны: "Я все сделаю, вот увидите" Как же так?

15.11.2019 11:10
- гость -


15.11.2019 10:32
&
Если твоя любимая власть не получила налоговые платежи пусть тоже идёт, по известному тебе направлению.
Аналогию смекаешь?

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