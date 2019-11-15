Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями

Многие пользователи Instagram с 14 ноября перестали видеть количество лайков под постами, сообщила компания на своей странице в Twitter.

Уточняется, что тестовая программа будет действовать во всех странах, но не ясно, по какому принципу социальная сеть будет выбирать аккаунты тех, кто после обновления перестанет видеть число лайков и просмотров под публикациями. Изменение коснется фотографий и видеозаписей.

Об отказе от лайков и просмотров в социальной сети стало известно еще в апреле. Таким образом администрация хочет сохранить психическое здоровье пользователей. В июле эксперимент запустили в нескольких странах и теперь распространили его по всему миру.