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Instagram начал эксперимент по отказу от лайков под публикациями

, ИА "Амител"
Часть пользователей не досчитается функции
Фото: Yandex.ru

Фото: Yandex.ru

Многие пользователи Instagram с 14 ноября перестали видеть количество лайков под постами, сообщила компания на своей странице в Twitter. 

Уточняется, что тестовая программа будет действовать во всех странах, но не ясно, по какому принципу социальная сеть будет выбирать аккаунты тех, кто после обновления перестанет видеть число лайков и просмотров под публикациями. Изменение коснется фотографий и видеозаписей. 

Об отказе от лайков и просмотров в социальной сети стало известно еще в апреле. Таким образом администрация хочет сохранить психическое здоровье пользователей. В июле эксперимент запустили в нескольких странах и теперь распространили его по всему миру. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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