Власти Бийска собирают "народное ополчение" для борьбы с мусорными свалками

Администрация Бийска в связи со сбоями вывоза мусора призывает жителей наукограда подключиться к решению проблемы. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте города.

"Уважаемые бийчане, в связи с фиксацией продолжающихся сбоев вывоза мусора с территории Бийска администрация города убедительно просит вас, управляющие компании, которые обслуживают ваши дома, товарищества собственников недвижимости наладить работу по актированию вывоза твердых коммунальных отходов", – говорится в обращении.

Для этого необходимо организовать фиксацию неисполнения региональным оператором взятых на себя обязательств по вывозу отходов – нарушение графиков, вывоз неполных объемов с контейнерных площадок и так далее. В мэрии подчеркнули, что это регламентировано договором-офертой, заключенным с каждым жителем города.

Подтвержденные акты о нарушениях позволят принять меры к регоператору за некачественно оказанную услугу, включая перерасчет платы за вывоз мусора. "Кроме того, жесткий контроль работы регионального оператора со стороны жителей позволит избежать образования свалок на территории контейнерных площадок!" – добавили в мэрии.

Порядок фиксации нарушения указан в пятом пункте публичного договора-оферты. Договор можно скачать по ссылке http://spo-center.ru/obshhaya-informatsiya/

Напомним, 13 ноября в Бийске сняли режим ЧС, введенный 11 ноября из-за переполненных мусорных контейнеров. Чтобы разгрести мусорные завалы на семи участках, администрация города наняла ООО "Спецтранс". По данным подрядчика, собрали и вывезли на местный полигон более 100 тонн мусора.

На сайте администрации Бийска опубликована памятка о том, как составить акт и зафиксировать нарушения по вывозу мусора. Составленные акты о неисполнении обязанностей регоператором можно подавать как в электронном, так и в бумажном виде. Направлять их следует в три организации. Документ должен получить непосредственно региональный оператор "Спецобслуживание-Центральное" на почту info@spo-center.ru, либо по адресу г. Бийск, пер. Спичечный 5. Также важно продублировать в Минстрой Алтайского края (dok32@sgd22.ru, либо г. Барнаул, просп. Ленина, 7, каб. 804) и в администрацию Бийска (adm@biysk22.ru, либо г. Бийск, ул. Ленина, 250).