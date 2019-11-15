Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры

Мастер-флорист и арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко рассказала о том, что кактусы несут угрозу комфортной семейной жизни, сообщает РИА "Новости".

"В доме не должно быть кактусов. Это офисное растение. Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это по фэншую, к тому же плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно они недопустимы в спальне", – подчеркнула Агеенко.

Она считает, что кактусы поглощают негативное излучение. Так что если вы не представляете жизни без этого колючего растения, то разместите его у компьютера.

Что касается улучшения качества жизни, то, как отметила эксперт, следует присмотреться к герани. Это растение очищает воздух от вредного углекислого газа, что повышает работоспособность.

Однако наиболее выгодным вложением Агеенко считает денежное дерево. "Есть такое правило, что денежное дерево должно быть на кухне. Оно приносит благополучие и притягивает деньги, чтобы можно было купить пищу", – уточнила она, почему в квартире должно быть именно это растение, а не кактус.

Ранее сообщалось, что комнатные растения не делают воздух в квартире чище. К такому выводу пришли американские ученые, опровергнув своим экспериментом миф, который поддерживается NASA уже сорок лет.