Кактусы несут угрозу: названы полезные и опасные растения для квартиры

Мастер-флорист и арт-директор компании "Флорист.ру" Серафима Агеенко рассказала о том, что кактусы несут угрозу комфортной семейной жизни, сообщает РИА "Новости".
"В доме не должно быть кактусов. Это офисное растение. Оно приносит удачу в делах и в бизнесе. Для дома по всем правилам оно не подходит. Это по фэншую, к тому же плохая ассоциация от того, что у кактуса колючая поверхность. Особенно они недопустимы в спальне", – подчеркнула Агеенко.
Она считает, что кактусы поглощают негативное излучение. Так что если вы не представляете жизни без этого колючего растения, то разместите его у компьютера.
Что касается улучшения качества жизни, то, как отметила эксперт, следует присмотреться к герани. Это растение очищает воздух от вредного углекислого газа, что повышает работоспособность.
Однако наиболее выгодным вложением Агеенко считает денежное дерево. "Есть такое правило, что денежное дерево должно быть на кухне. Оно приносит благополучие и притягивает деньги, чтобы можно было купить пищу", – уточнила она, почему в квартире должно быть именно это растение, а не кактус.
Ранее сообщалось, что комнатные растения не делают воздух в квартире чище. К такому выводу пришли американские ученые, опровергнув своим экспериментом миф, который поддерживается NASA уже сорок лет.
Комментарии
что за бред сумасшедшего?
Вам не нравится,вы и не читайте.А кактус возле иллюминатора всегда очищал воздух в космическом корабле.
15.11.2019 10:50
- гость -
Чем? Иголками шебуршит по воздуху?
Именно шебуршание успокаивает человеческий организм.
15.11.2019 11:09 Ну дык, вы, скажем, верите в загробную жизнь, а кто-то считает это бреднями. Вы, допустим, арбуз с хлебом едите или хлеб с вермишелью, а может и пирожки с вермишелью. Возможно, верите, что нельзя спать ногами к дверям... кота на голову "наматываете", когда она болит, потому что верите, что кот высосет негативную энергию, которая скапливается в темечке во время магнитных бурь и переменах погоды... а кто-то считает это бредятиной. И кто в итоге верит в бредятину? Вы или другие, или все в каком-то смысле? Не вам решать, где есть бред, а где его нет.
Бред флориста, который ботанику в школе прогуливал. Кактусы очень привередливы к свету, размещение в темных местах у мониторов пагубно сказывается на растениях. А уж про поглощение излучения монитора - тупая байка из девяностых, по достоверности сравнима со вшами, жрущими синтетические ковры. То, что кактусы бывают неколючими для флориста тайна за семью печатями. И таки денежное дерево (крассула) - такой же суккулент, что и кактусы, седумы, сансивьеры, алое, каланхое, стапелии. Чем оно выгоднее - только духи знают, ну, и флорист знатный.
15.11.2019 11:23
- гость -
или хлеб с вермишелью
Если без хлеба что-то поем, это считай что не ел.
Раньше в заводских столовых всегда давали макароны с котлетой и пару кусков хлеба.
Прям нафталином пахнуло от статейки и "флориста". И вообще: флорист - это составитель букетов, из живых или засушенных растений.
15.11.2019 11:35
- гость -
торт ешь тоже с хлебом ?
15.11.2019 11:45
месный
А ты че уже тортами стал обедать? Ну ты крут. Прям Стивен Сигал второй.