Убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси

Опасным преступникам в России хотят запретить работать в такси и заниматься грузоперевозками, сообщает "Лента". Соответствующий документ разработал Минтранс.

К управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями не будут допущены лица, которые имеют непогашенную судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование", "Теракт" и "Организация террористического сообщества". Запрет не будет распространяться на тех, кого приговорили к условному сроку.

В течение 120 дней после принятия закона уже трудоустроенные лица должны будут предоставить справку о несудимости. Без нее компании обязаны отстранить работника от управления транспортным средством.