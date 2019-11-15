Опасным преступникам в России хотят запретить работать в такси и заниматься грузоперевозками, сообщает "Лента". Соответствующий документ разработал Минтранс.
К управлению такси, автобусами, троллейбусами и трамваями не будут допущены лица, которые имеют непогашенную судимость по статьям "Убийство", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Истязание", "Изнасилование", "Теракт" и "Организация террористического сообщества". Запрет не будет распространяться на тех, кого приговорили к условному сроку.
В течение 120 дней после принятия закона уже трудоустроенные лица должны будут предоставить справку о несудимости. Без нее компании обязаны отстранить работника от управления транспортным средством.
Комментарии
в максим и яндекс ничего не нужно будет, в такие шараги самая быдлятина идет!
Им жить запретить.
Ну тогда изюминки не будет.
Тем-более пока едешь, можно узнать как в хату правильно входить и т.д.
Мало-ли , что в жизни бывает
Алкашам наркоманам и работать не кому будет.
написано про непогашенную судимость. Это как? Насильник, которого всей страной ищут, пришел работать в такси, а ему говорят, нет, вы в розыске вас не возьмем. Вот отсидите от звонка до звонка 20 лет, судимость погасите, тогда милости просим. Так получается?
15.11.2019 10:56
- гость -
После "отсидки" и прохождения определенного времени судимость снимается. Можно получить справку о несудимости и, например, приобрести оружие и тд.
15.11.2019 11:08
- гость -
тогда каким образом убийцам, насильникам и другим опасным преступникам запретят работать в такси? Один вон изнасиловал 11 женщин, не понять как, через 6 лет вышел и улетел в Грецию жить, пока, там не начал тем же самым заниматься и его греки не посадили уже на пожизненное, таким в такси рады, судимость же погашена, получается?
*и его греки посадили, без не