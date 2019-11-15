В России может исчезнуть водка с золотыми хлопьями и ванилином

Производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками может прекратиться с 2021 года, пишут "Известия" со ссылкой на новый техрегламент ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции".
Причина заключается в том, что документ не предусматривает включения элементов декора в водку и другие ликеро-водочные изделия. При этом позволяется использовать только растительное сырье и другие пищевые компоненты.
Производители уже предложили Минфину скорректировать документ, сняв эти ограничения. Они утверждают, что различные украшения дают изготовителям возможность создавать оригинальные напитки к памятным датам.
Президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев рассказал, что массового применения в России эта технология не получила. Так что если запрет все-таки будет введен, то значительного влияния на оборот водки это не окажет. Максимум – сократится ассортимент, поскольку из него исчезнет водка с сусальным золотом, серебром и другими украшениями.
Стоит отметить, что Совет Евразийской экономической комиссии принял соответствующий техрегламент еще в декабре 2018 года, однако изначально был предусмотрен переходный период до 10 января 2021 года, чтобы дать производителям алкогольных напитков время подготовиться к новым требованиям.
Действующий российский ГОСТ позволяет производителям использовать золотые и серебряные хлопья, пластинки, монеты, марки и другие мелкие предметы общей массой не более 3 г, а также специально подготовленные колосья и зерна.
Комментарии
нееет.. только не это, как жэ дальше жить то
эти золотые хлопья в кишечнике могут вызвать пролежни и перфорацию кишки и будет перитонит
А как хотелось монеток подкопить!!! Очень нужен самолёт....((((
Надо купить упаковку, чтобы перед гостями не было стыдно. Без нее и стол не стол.
Может это просто очередной пиар ход?