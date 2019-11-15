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"И это тоже мне". Имущество разведенных супругов в России хотят делить по-новому

, ИА "Амител"
Авторы нового законопроекта хотят уменьшить количество судебных тяжб и защитить интересы супругов
Развод / Фото: pikabu.ru

Развод / Фото: pikabu.ru

В Госдуму России внесли законопроект об изменении процедуры раздела имущества супругов при разводе. Он призван сократить количество судебных тяжб по поводу раздела имущества, а также защитить интересы супругов от вмешательства "третьих лиц".

Авторы проекта – глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников и председатель комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева.

Сейчас общее имущество супругов делится на набор разных объектов, в итоге проходят отдельные судебные тяжбы по разделу недвижимости, денег на счетах, доли в бизнесе и прочее. Авторы нового закона настаивают на том, что общее имущество супругов является совокупностью всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке и предлагают закрепить это положение в Семейном кодексе, пишет "Российская газета". Новый закон предлагает делить сразу все общее имущество супругов в долях.

Важный момент, который закреплен в новом законопроекте, – это защита интересов супруга, чье мнение вторая сторона не учла при продаже общего имущества. Сейчас каждый из супругов имеет право распоряжаться практически всеми объектами общего имущества, заключая сделки с третьими лицами. При этом второй супруг не может защитить свои имущественные интересы, так как такую сделку можно оспорить, только если доказать недобросовестность третьего лица. В случае принятия нового закона, супруг, который продал третьему лицу общее имущество, не заручившись согласием "своей половины", может получить меньшую долю при разделе оставшегося имущества через суд.

Также законопроект предписывает обязательное соблюдение брачных договоров. Сейчас такой договор может быть оспорен в суде. А это значит, что ни одна из сторон не может на него рассчитывать. 

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

15.11.2019 11:19
- гость -

Давно пора. А то зачастую жена остаётся с машиной и квартирой, а мужик с алиментами. Еще везде преподносится какая она святая горлица, а он козел.

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