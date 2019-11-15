Экс-директора алтайского детдома, скрывшего насилие над ребенком, осудили условно

К условному сроку приговорил суд экс-директора Яровского центра помощи детям, которая скрыла факт сексуального насилия над ребенком. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СК, преступление было совершено в 2016 году в КГБУ "Яровской центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". 14-летний подросток совершил насилие над 11-летним мальчиком, при этом избив его и угрожая расправой. Ребенок сообщил о произошедшем сотрудникам центра. Однако директор учреждения побоялась огласки и не стала сообщать о преступлении в полицию. Более того, она даже оставила пострадавшего и насильника жить в одной комнате.

В итоге в 2017 году преступление было совершено повторно. В этот раз о нем стало известно сотрудникам Следственного комитета. В отношении директора учреждения было возбуждено уголовное дело.

В декабре 2018 года суд приговорил подростка, совершившего сексуальное насилие, к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Директор детского центра своей вины не признала. Однако суд счел ее виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Кроме того, ей запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах, а также руководить детскими учреждениями.