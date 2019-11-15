Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле

Хорошо известный барнаульцам ресторан Velvet* готовится к тотальному обновлению меню, в котором будут датские бутерброды и "разобранные суши". Оценить некоторые новые блюда можно уже с сегодняшнего дня.

От плескавицы до поке

Если охарактеризовать новое меню одним словом, то это "разнообразие": в нем будут представлены блюда различных кухонь. Например, сербская котлета плескавица олицетворяет балканскую кухню, а за средиземноморскую отвечают мидии, приготовленные пятью различными способами.

Приглашенный московский шеф-повар Игорь Кац, разрабатывавший новое меню, привез в Барнаул даже гавайскую кухню: его блюдо поке, которое сам повар то ли в шутку, то ли всерьез называет "разобранные суши", ранее в краевой столице попробовать было нельзя.

Поке впитало в себя японские и перуанские традиции и может выступать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда. Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты, кисло-сладкие соусы, множество начинок на любой вкус и никакой термообработки – вот основные слагаемые столь популярного в Америке и Европе блюда, которое, к слову, отлично вписывается в современный тренд на здоровое питание.

С сегодняшнего дня Velvet предлагает гостям первые пять новых блюд: салат с томленой говядиной, татаки из тунца, жареные креветки с авокадо-гриль и гуакамоле с печеным яблоком, крабовый суп с тыквой, медальоны ваху из говяжьей вырезки. Рассказать подробнее и порекомендовать блюдо, которое подойдет именно на сегодняшний вечер и именно вам, готовы шеф-повара ресторана.

"С запуском нового меню, в зависимости от настроения, от того, в каком составе вы захотите посетить нас, вы сможете открывать наш ресторан каждый раз по-новому, с неожиданной и приятной стороны", – уверен Игорь Кац.

Velvet ждет гостей сегодня и каждый день с 10:00 до 00:00 по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 80. Заказ столиков по тел. 61-00-61.

Ресторан Velvet

г. Барнаул, пр. Ленина, 80

Тел.: 61-00-61

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*Вельвет – прим. ред.