Что такое "разобранные суши" и где их попробовать в Барнауле

Хорошо известный барнаульцам ресторан Velvet* готовится к тотальному обновлению меню, в котором будут датские бутерброды и "разобранные суши". Оценить некоторые новые блюда можно уже с сегодняшнего дня.
От плескавицы до поке
Если охарактеризовать новое меню одним словом, то это "разнообразие": в нем будут представлены блюда различных кухонь. Например, сербская котлета плескавица олицетворяет балканскую кухню, а за средиземноморскую отвечают мидии, приготовленные пятью различными способами.
Приглашенный московский шеф-повар Игорь Кац, разрабатывавший новое меню, привез в Барнаул даже гавайскую кухню: его блюдо поке, которое сам повар то ли в шутку, то ли всерьез называет "разобранные суши", ранее в краевой столице попробовать было нельзя.
Поке впитало в себя японские и перуанские традиции и может выступать как в качестве закуски, так и в качестве основного блюда. Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты, кисло-сладкие соусы, множество начинок на любой вкус и никакой термообработки – вот основные слагаемые столь популярного в Америке и Европе блюда, которое, к слову, отлично вписывается в современный тренд на здоровое питание.
С сегодняшнего дня Velvet предлагает гостям первые пять новых блюд: салат с томленой говядиной, татаки из тунца, жареные креветки с авокадо-гриль и гуакамоле с печеным яблоком, крабовый суп с тыквой, медальоны ваху из говяжьей вырезки. Рассказать подробнее и порекомендовать блюдо, которое подойдет именно на сегодняшний вечер и именно вам, готовы шеф-повара ресторана.
"С запуском нового меню, в зависимости от настроения, от того, в каком составе вы захотите посетить нас, вы сможете открывать наш ресторан каждый раз по-новому, с неожиданной и приятной стороны", – уверен Игорь Кац.
Velvet ждет гостей сегодня и каждый день с 10:00 до 00:00 по адресу: Барнаул, пр. Ленина, 80. Заказ столиков по тел. 61-00-61.
Ресторан Velvet
г. Барнаул, пр. Ленина, 80
Тел.: 61-00-61
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*Вельвет – прим. ред.
Комментарии
разобранные суши
типа ленивые голубцы?
Разобранные суши
Типа собери сам?
сырая рыба и морепродукты, ага в сибири самый свежайший улов
сырая рыба и морепродукты, ага в сибири самый свежайший улов
Сами япы и говорят, что готовятся суши исключительно из свежайшей рыбы и ни в коим случае не из охлажденной, либо, что еще многократно хуже - замороженной.
Но российские "гурманы" жрут этот "якобысуши" под хохот рестораторов.
Рис (или другая крупа) или зелень, сырая рыба и морепродукты..........и никакой термообработки
Крупа сырая??????
Крупа сырая?????? ну замочили на ночь сиди жуй