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Пилот, посадивший самолет в кукурузном поле, объяснил, почему не раскрывает свое имя

, ИА "Амител"
Мужчина не хочет создавать волнения среди пассажиров
Дамир Юсупов / Фото: ok.ru

Дамир Юсупов / Фото: ok.ru

Пилот самолета, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед взлетом, пишет РИА "Новости".

Дамир Юсупов рассказал, что раньше он всегда приветствовал пассажиров, но после чрезвычайного случая люди стали резко реагировать на его имя. Это вызывает ажиотаж в салоне, а волнений при полете быть не должно.

Он пояснил, что через месяц после аварийной посадки решил вновь появиться перед людьми, однако это вызвало волнения, когда самолет попал в турбулентность.

"После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне", – добавил Юсупов.

Напомним, что 15 августа самолет Airbus A321 столкнулся со стаей чаек, после чего двигатель лайнера начал барахлить. Пилоты приняли решение сажать судно в кукурузном поле. Посадка оказалась удачной и никто из пассажиров не погиб. Несмотря на то, что баки были полны топлива, пожара также удалось избежать. В СМИ этот инцидент именовали "чудом на кукурузном поле".

Бортпроводники, руководившие эвакуацией пассажиров, были награждены орденами Мужества, а пилот и второй пилот самолета получили звание Героев России.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2019 11:40
- гость -

Я бы наоборот очень спокойно летел с таким пилотом.

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