Шесть человек спасли из горящего дома бийские пожарные

В одной из квартир пятиэтажного дома по улице Воинов-Интернационалистов в Бийске произошло возгорание. На момент прибытия пожарных здание горело открытым огнем.

В горящем помещении спасатели обнаружили тело погибшего пожилого мужчины. Дым поднимался к верхним этажам, поэтому было принято решение об эвакуации жильцов.

"В квартире на третьем этаже было двое детей четырех и девяти лет и их мать. Помещения уже заполнились дымом, и угроза их жизни была более чем реальной. Пожарные при помощи спасательных устройств вывели их на свежий воздух, всего же было эвакуировано шесть человек", – рассказал Александр Сафронов, заместитель начальника службы пожаротушения 2-го отряда ФПС по Алтайскому краю.

На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание, потребовалось около 15 минут, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить, но по предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.