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В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня

, ИА "Амител", Елена Маслова
Руководители Freeman's утепляют здание и не собираются "жадничать"
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В конце этого года или в начале 2020-го на улице Мерзликина в Барнауле откроется еще одна точка кофейни Freeman's, рассказал amic.ru управляющий заведения Станислав Кадров. Она станет первой в Барнауле, расположенной за пределами гостиницы "Центральная".

По словам Кадрова, это неоднозначное место. С одной стороны, здесь проходит огромный трафик людей: студенты, школьники, люди, которые идут на работу в офисные центры, ездят в спорткомплекс "Обь" и т.д. С другой – это очень неорганизованная улица с точки зрения движения. Например, парковки здесь практически нет, а трафик в основном пешеходный. "Очень неказистая улица", – характеризует место управляющий.

Однако вокруг находится много вузовских корпусов (АлтГУ, АлтГАУ, АлтГМУ), общежитий, а студенты, по словам Кадрова, – "крепкая целевая аудитория" Freeman's. "Слава богу, у нас появилась эта культура, когда студент – это молодой человек не с бутылкой пива, а с бутылкой минеральной воды или стаканчиком кофе", – говорит Кадров.

Кроме того, по его словам, сейчас там вокруг практически нет хорошей кофейни с сильным брендом и хорошим качественным продуктом. "Исключительно по нашему мнению", – подчеркнул управляющий.

"Там огромный трафик, он, конечно, далеко не весь является нашей целевой аудиторией. В этом смысле мы не рассчитываем там "пожадничать". Но если мы хотя бы часть этих людей научим пить кофе, будет прекрасно. Но это непросто, мы понимаем. Локация все-таки сложная", – говорит Станислав Кадров.

Сейчас здание, где до этого располагалась только бургерная Buffalo, утепляют. "Оно было холодным, мы хотим сделать его теплым и уютным", – объяснил Кадров. Кофейня расположится на втором этаже.

Команду, которая станет работать в новой точке, соберут из действующих сотрудников, чтобы они смогли задать правильные стандарты.

Набор напитков в этом заведении будет привычным для всех точек Freeman's, а кухня – чуть отличаться. "Мы, скорее всего, предложим побольше еды", – говорит управляющий.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

15.11.2019 12:12
- гость -

Хорошая история. В добрый путь!

15.11.2019 12:25
- гость -

достали со своими кофейнями, наберут себе стаканов поллитровых и ходют с ними как дураки по ленинскому, типа занятые такие, что кофе дома попить не успевают, тьфу

15.11.2019 13:01
Кот

Даешь откртие Старбаксу!

15.11.2019 13:03
- гость -

Тьфу, помои.

15.11.2019 13:14
- гость -

15.11.2019 12:25
- гость -

Они носят эти стаканы для приличия. Если бы они действительно их выпивали, то нужно еще туалет носить с собой.

15.11.2019 13:18
- гость -

3в1 будет?

15.11.2019 13:26
АБОРИГЕН

Неказистая улица это результат дисбаланса в сторону личного автотранспорта. В городе должно быть больше пешеходных улиц и нужна модернизация общественного транспорта.
Как только вы начинаете заигрывать с автомобильным лобби, начинается деградация и дегуманизация городской среды.

15.11.2019 14:11
Гость

Если Буффало закроется, то это будет большой ошибкой. В Буффало делали действительно достойные бургеры, обстановка там была очень приятной и не столовской. И посмотрите кто сидит в Фриманс. Там невозможно присесть из за того, что за каждым столом компания с лаптопами юзает халявный вайфай. Я периодически заезжаю в Фриманс в центральной со стороны цума, там варят отличный кофе, но отсекайте халявщиков ребята). Летом и в межсезонье кофе неплохо пьется на улице, но пришла зима и хочется в тепле посидеть.

15.11.2019 14:42
- гость -

15.11.2019 14:11
Гость
за каждым столом компания с лаптопами юзает халявный вайфай.

А вы там юзаете не халявный вайфай? С своим кабелем приходите?

15.11.2019 15:04
- гость -

15.11.2019 12:25
- гость -

А вы как достали со своим бухлом в бумажных пакетиках, что дома бухануть нельзя, тьфу....)))))

15.11.2019 15:18
15.11.2019 14:42 - гость

Да там сесть негде))) пионеры сидят уроки учат.

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