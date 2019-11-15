Упрощенный порядок въезда иностранцев введут в Алтайском крае в 2020 году

Упрощенный режим въезда иностранцев по электронной визе введут в трех регионах России в 2020 году, сообщает ТАСС.

Нововведение появится в Карелии, Красноярском и Алтайском краях.

"Планируется ввести в 2020 году упрощенный порядок въезда иностранных граждан по электронной визе в Карелию, Алтайский и Краснодарский края в рамках федерального проекта "Экспорт услуг", который, в частности, направлен на рост въездного туризма в РФ. <…> Вопрос находится на стадии обсуждения и в скором времени будет рассмотрен в комитете по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт", список пилотных регионов может быть расширен", – рассказала начальник отдела стратегического развития туризма Минэкономразвития РФ Марина Никитина.

С 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока и Калининградскую область. С 1 октября такой режим заработал на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а к 2021 году правительство планирует максимально использовать этот инструмент.