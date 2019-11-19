Выпускница МГУ возглавила одно из крупнейших подразделений Альфа-Банка

Руководителем Департамента управления сетью АО "Альфа Банк" назначена Юлия Михайлова, которая в новой должности будет отвечать за формирование и реализацию долгосрочной стратегии развития сети отделений банка.

До прихода в АО "Альфа Банк" была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). С 2012-2016 год в Банке Москвы занимала должность старшего вице-президента и руководила продажами розничных продуктов в сети отделений и в корпоративном канале, участвовала в проекте по развитию сети банка. C 2000 по 2012 год работала в компании McKinsey & Company по направлению "банки и финансовые институты".

Юлия Михайлова окончила с красным дипломом МГУ им. Ломоносова в 2000 году, получила дополнительное образование на курсах Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института.