Племенные животные и органика: в Новосибирске развернется Сибирская аграрная неделя

С 27 по 29 ноября 2019 года в Новосибирске развернется крупнейшая за Уралом международная агропромышленная выставка "Сибирская аграрная неделя" и IV Новосибирский агропродовольственный форум.

На площадке выставки, а она превышает 14 тысяч кв.м, будут работать представители известных мировых и российских компаний. Тематические разделы Сибирской аграрной недели объединят все сферы сельскохозяйственного производства.

В числе экспонентов: Claas, "Ростсельмаш", John Deere, New Holland, Amazone, Fendt, Massey Ferguson, "Кировец", Petkus, Romax, "Воронежсельмаш", "СиСорт", "Агросельмаш", Delaval, "Иглус", "Сельхозпроект", "Альта Дженетикс Раша", ЗАО "Август", АО "Щелково Агрохим", "Германский Семенной Альянс", "Центр передового земледелия", "Райк Цваан", "Бейо Семена", "Семена Сибири" и другие. Всего более 150 компаний из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Дании, Италии, США и других стран.

Деловая программа IV Новосибирского агропродовольственного форума и выставки объединила лучших экспертов, самые актуальные проблемы и передовой опыт в наиболее востребованных в АПК сферах: управления качеством растениеводческой продукции, развития органического сельского хозяйства, технологий возделывания высокомаржинальных культур, развития молочного и мясного скотоводства и другое.

На уличной экспозиции будет действовать выставка племенных животных "Сила Сибири 2019".

"Сибирская аграрная неделя" состоится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в СФО, правительства Новосибирской области и регионального Министерства сельского хозяйства. Выставочный оператор – Сибирская выставочная компания. Организатор форума – правительство Новосибирской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Для того чтобы посетить "Сибирскую аграрную неделю", необходимо заполнить заявку.

г. Новосибирск, ул. Станционная, 104

Телефон: +7 (953) 777-63-61, +7 (383) 304-83-68, +7 (383) 304-83-88

E-mail: info@sibagroweek.ru

Сайт

Instagram