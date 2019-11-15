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Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае

, ИА "Амител"
Кроме того, в крае, возможно, начнет действовать программа "Земский тренер"
Фото: api.живуспортом.рф

Фото: api.живуспортом.рф

Министр спорта России Павел Колобков поддержал заявку Алтайского края на проведение Всероссийских зимних сельских игр в 2021 году. Это заявление прозвучало 13 ноября в селе Санниково на заседании по устойчивому развитию села с Дмитрием Медведевым.

Кроме того, в Алтайском крае, возможно, начнет действовать программа "Земский тренер". Специалисты, отправляющиеся работать на село, будут получать единовременную выплату.

Как сообщает "Алтайский спорт", Павел Колобков рассказал, что спортом на селе занимаются около 12 млн человек, то есть 35% жителей. В этом году в сельских территориях по стране будут сданы 54 спортивных объекта, а в 2020 году – еще 97 на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить число активных сельских спортсменов. Кроме того, по программе "Спорт – норма жизни" в 2020 году на строительство спортивных объектов у себя на территориях каждый субъект РФ получит 250 млн рублей, 10 приоритетных районов – по 375 млн рублей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

15.11.2019 13:30
- гость -

Победителю вместо кубка самогонный аппарат!

15.11.2019 13:48
- гость -

Ещё провести суперФинал "Играй гармон "

15.11.2019 14:47
- гость -

Похоже школоту подрядили комментировать. Шутки на уровне школьной группы для отстающих детей.

15.11.2019 15:08
- гость -

15.11.2019 14:47
- гость -
Похоже школоту подрядили комментировать. Шутки на уровне школьной группы для отстающих детей...

ну-ка поучи (кашолку щи варить)

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