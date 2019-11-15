Минспорт поддержал идею провести всероссийские сельские игры на Алтае

Министр спорта России Павел Колобков поддержал заявку Алтайского края на проведение Всероссийских зимних сельских игр в 2021 году. Это заявление прозвучало 13 ноября в селе Санниково на заседании по устойчивому развитию села с Дмитрием Медведевым.

Кроме того, в Алтайском крае, возможно, начнет действовать программа "Земский тренер". Специалисты, отправляющиеся работать на село, будут получать единовременную выплату.

Как сообщает "Алтайский спорт", Павел Колобков рассказал, что спортом на селе занимаются около 12 млн человек, то есть 35% жителей. В этом году в сельских территориях по стране будут сданы 54 спортивных объекта, а в 2020 году – еще 97 на общую сумму 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить число активных сельских спортсменов. Кроме того, по программе "Спорт – норма жизни" в 2020 году на строительство спортивных объектов у себя на территориях каждый субъект РФ получит 250 млн рублей, 10 приоритетных районов – по 375 млн рублей.