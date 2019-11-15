Власти Алтайского края готовят "Прямую линию" с Томенко. Сроки и формат пока не известны

Правительство Алтайского края готовится к новому формату общения губернатора с населением. В начале года глава региона Виктор Томенко анонсировал "Прямую линию" с ним. Заместитель председателя правительства Денис Губин написал в комментарии под постом в Facebook, что власти готовят это событие.

В беседе с amic.ru он уточнил, что формат, время и место пока не определены.

"Надо собрать весь массив (запроса населения, – прим. ред.), обработать, проработать. Глава региона любит конкретику и честность, поэтому не дает пустых обещаний. Как будет понимание, Виктор Томенко примет решение", – сказал он.

И добавил, что запрос на "Прямую линию" с губернатором есть, анализ общения с жителями края, соцсетей, аккаунта в "Инстаграм" это показывает.

Напомним, что про необходимость такого формата общения с населением сказал сам глава региона во время прямого эфира на радиостанции "Русского радио в Барнауле" 10 января.