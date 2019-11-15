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"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!"

, ИА "Амител"
Первая серия появится на экранах летом 2020 года
Фото: twitter

Фото: twitter

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!", сообщает ТАСС.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!" – рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Салащева. Она добавила, что первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

Ранее в киностудии уже говорили о том, что хотят дать старым мультфильмам новую жизнь. Продолжения, перевыпуски и комиксы хотят выпускать к юбилеям историй.

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

15.11.2019 13:44
krash

В новых сериях волк бросит курить? Или будут так же замазывать? )))))

15.11.2019 13:55
Зануда

а, может, не надо???? придумайте своё...

15.11.2019 14:08
- гость -

Оставьте "Ну погоди" в покое!!!! Хватит того, что сделали из "Простоквашино"!

15.11.2019 14:30
гость

Просто Кваша лягается.

15.11.2019 14:33
Медведь-шатун

Не...надо своми потными ручёнками всё изгадить, так сказать прикоснуться к прекрасному , не способны они создавать, только тырить...

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