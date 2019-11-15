"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!", сообщает ТАСС.

"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!" – рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Салащева. Она добавила, что первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".

Ранее в киностудии уже говорили о том, что хотят дать старым мультфильмам новую жизнь. Продолжения, перевыпуски и комиксы хотят выпускать к юбилеям историй.