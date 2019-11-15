"Союзмультфильм" снимет новые серии мультфильма "Ну, погоди!"

Киностудия "Союзмультфильм" снимет 26 новых серий "Ну, погоди!", сообщает ТАСС.
"В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов "Ну, погоди!" – рассказала председатель правления "Союзмультфильма" Юлиана Салащева. Она добавила, что первую серию можно будет увидеть в начале лета 2020 года.
Вице-премьер РФ Ольга Голодец, курирующая сферу культуры, отметила, что "перезапуск мультфильма станет подарком младшему поколению".
Ранее в киностудии уже говорили о том, что хотят дать старым мультфильмам новую жизнь. Продолжения, перевыпуски и комиксы хотят выпускать к юбилеям историй.
Комментарии
В новых сериях волк бросит курить? Или будут так же замазывать? )))))
а, может, не надо???? придумайте своё...
Оставьте "Ну погоди" в покое!!!! Хватит того, что сделали из "Простоквашино"!
Просто Кваша лягается.
Не...надо своми потными ручёнками всё изгадить, так сказать прикоснуться к прекрасному , не способны они создавать, только тырить...