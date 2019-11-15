Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями, сообщает "Газета.ру". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление запрещает использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. Также в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если обратное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".

Жилые помещения разрешается использовать для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушат права других граждан.