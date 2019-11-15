Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями, сообщает "Газета.ру". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление запрещает использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. Также в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если обратное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".
Жилые помещения разрешается использовать для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушат права других граждан.
Комментарии
проводить миссионерскую деятельность ну все пропало(
"Подарок" жителям Ярового, Шерегеша, Белокурихи, сдающим свое жилье отдыхающим!
нельзя размещать промышленные предприятия
И что?! теперь многостаночницы безработные будут.
Беспредел, как жить, как,жить....
А на каком основании Председатель правительства распоряжается частными владениями?
кто то лишился последнего заработка - это прорыв времени на раскачку нет !!!
Да это все фигня. Ну подумаешь, у тысяч людей кормящий их бизнес псу под хвост. Ну подумаешь, иногородние пойдут в гостиницу с тараканами в два раза дороже.
Главное - пенсионерке в Санниково горячую воду дали.