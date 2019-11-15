Дмитрий Медведев запретил посуточную аренду квартир

Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями, сообщает "Газета.ру". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление запрещает использование жилых помещений для предоставления гостиничных услуг. Также в квартирах нельзя размещать промышленные предприятия и проводить миссионерскую деятельность, если обратное не предусмотрено законом "О свободе совести и религиозных объединениях".
Жилые помещения разрешается использовать для осуществления профессиональной и индивидуальной предпринимательской деятельности, если это не нарушат права других граждан.
Комментарии
проводить миссионерскую деятельность ну все пропало(
"Подарок" жителям Ярового, Шерегеша, Белокурихи, сдающим свое жилье отдыхающим!
нельзя размещать промышленные предприятия
И что?! теперь многостаночницы безработные будут.
Беспредел, как жить, как,жить....
А на каком основании Председатель правительства распоряжается частными владениями?
кто то лишился последнего заработка - это прорыв времени на раскачку нет !!!
Да это все фигня. Ну подумаешь, у тысяч людей кормящий их бизнес псу под хвост. Ну подумаешь, иногородние пойдут в гостиницу с тараканами в два раза дороже.
Главное - пенсионерке в Санниково горячую воду дали.
15.11.2019 14:42
Да уж
вы думаете они до этого легально жилье сдавали?
14:42 Да уж "Подарок" жителям Ярового, Шерегеша, Белокурихи,"
Берите выше: Москвы, Питера....
да... косяк вышел
а ведь кто-то даже налоги с этого платил
особенно кто командировочным сдавал квариты, где отчитываться нужно было
В законе о посуточной аренде квартир нет ни слова, есть запрет на гостиничные услуги в жилых помещениях.
А где чушь пороть ???
15.11.2019 14:55 - гость -
Ну подумаешь, в посуточной аренде квартир селятся наркоторговцы, меняющие адреса для сбыта, парочки на одну ночь, которые устраивают бурные веселья, специалисты по любви на одну ночь, лица молдовской национальности и прочие культурные личности.
Хорошо соседям живущим рядом с такими квартирами и пролетариями, которые объединяются в этом жилье посуточно.
Промышленные предприятия, домашние гостиницы - тут понятно, гос-ву нужны налоги, и в квартирах подобные предприятия сложно отследить.
Сейчас мелкие гостиницы документов не дают, чтобы не платить налоги. Во время проверки сдачи квартиры можно сказать, что деньги не брал, пустил людей пожить из жалости к ним или родственники приехали.