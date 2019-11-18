Число моногородов в России могут сократить вдвое. Важно ли это для Алтайского края?

Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи. Их число по новой программе могут сократить почти вдвое – с 321 до 170, сообщили "Известия" со ссылкой на источник в Госдуме. В Минэкономразвития подтвердили намерение пересмотреть перечень в 2020 году. В Алтайском крае сейчас официально статус моногородов имеют пять населенных пунктов. Однако для большинства из них это решение станет потерей, скорее, возможностей, а не реальной поддержки.

Почему сократят?

Еще в середине октября глава Минэконома РФ Максим Орешкин в письме председателю комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву сообщил, что в ходе работы над проектом госпрограммы "Развитие моногородов" планируется провести пересмотр перечня моногородов в 2020 году, список может сократиться.

Проект программы представили еще летом этого года. Сейчас он дорабатывается с учетом пожеланий разных министерств.

Количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам, сказал "Известиям" Дмитрий Землянский из Всероссийской академии внешней торговли. Первая – численность населения менее 3 тыс. человек. Вторая – если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.

Кто получил помощь в Алтайском крае?

В Алтайском крае моногородами признаны Алейск (базовое предприятие – "Алейскзернопродукт"), Заринск ("Алтай-Кокс"), Новоалтайск ("Алтайвагон"), Яровое ("Алтайский химпром") и р.п. Степное Озеро ("Кучуксульфат"). Их утвердили распоряжением правительства России от 2014 года, сообщили amic.ru в региональном Минэкономразвития.

Но реально помощь получили только в Заринске. "Фонд развития моногородов" поддержал инвестпроект компании "Русская кожа Алтай" по строительству завода в этом городе. Предприятию предоставили льготный заем в 640 млн рублей, а также выделили 46 млн на реконструкцию дороги до завода (еще 6 млн вложил бюджет края).

Кроме того, в этом году Фонд предоставил компании "СФК" беспроцентный заем 26 млн рублей на производство топливных гранул в Заринске.

Статус моногорода помог Заринску и Новоалтайску еще и в другом качестве. Он позволил получить им другой статус – территорий особого социально-экономического развития (ТОСЭР). Ее резиденты – предприятия малого и среднего бизнеса – могут получать ряд налоговых и других льгот, в том числе по выплатам в соцфонды. В Заринске сейчас три резидента, в Новоалтайске – пять.

Но остальные три алтайских моногорода пока никакой пользы от своего статуса не получили. Для них это была, скорее, возможность поддержки.

С другой стороны, ни один из них не попадает под критерии: в них больше 3 тысяч населения и градообразующие предприятия остаются таковыми. Разве что кроме Ярового, где "Алтайский химпром" работает, но масштаб свой заметно сократил.

Что дает статус моногорода?

Изначально поддержку моногородов придумали в правительстве России для того, чтобы дать возможность этим территориям развиваться в других направлениях экономики и повышать качество их жизни. Для этого предусмотрели несколько инструментов. Их amic.ru перечислили в региональном Минэкономе.

1. Создание ТОСЭР.

2. Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры, нужных для реализации инвестпроектов, за счет средств "Фонда развития моногородов" с условием софинансирования со стороны региональных бюджетов.

3. Выдача льготных займов для финансирования инвестпроектов в моногородах.

4. Формирование и обучение в Сколково и в РАНХиГС команд, управляющих проектами развития моногородов.

5. Жители моногородов могут принимать участие в проектах Фонда: "День Юнармии", "Прошагай город" и др.

Какие претензии были в программе развития моногородов?

Новая программа готовится взамен старой, которая должна была действовать до 2025 года, но досрочно прекратила существование 1 января 2019-го. С критикой документа выступила Счетная палата. Ее проверка показала, что меры по поддержке моногородов не привели к диверсифицированному и стабильному их развитию, программа не облегчила и не упростила жизнь населения, пишут "Известия".