В Барнаул приехал Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга

В Алтайский край прибыл Дед Мороз из Великого Устюга. Он будет гостить в Барнауле 15 и 16 ноября в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза с НТВ". За это время вместе со съемочной группой НТВ он посетит несколько социальных учреждений и малообеспеченных семей.

В Барнаул главный Дед Мороз страны приезжает уже четыре года подряд. В этот раз его маршрут насчитывает всего 28 городов. Началось путешествие Деда Мороза в Красноярске, а закончится большим праздником в Москве. Вместе с ним в Барнаул второй год подряд приезжает ведущий программы "Основано на реальных событиях" на НТВ Михаил Генделев.

Всероссийский Дед Мороз уже успел провести пресс-конференцию для журналистов, где рассказал, кого в Барнауле планирует посетить и ответил на вопросы. Выяснилось, например, что Снегурочка не смогла приехать, поскольку у нее дела: нужно продолжать читать письма и готовить подарки для детей.

"Я вспоминаю наши с вами добрые встречи и беседы. Рад снова увидеть ваш город, большие буквы "Барнаул" на красивой набережной. Мы приехали сюда, чтобы исполнять желания. И в первую очередь мы идем к тем, кто в этом нуждается больше всего. До Нового года еще полтора месяца, но пришлось приехать заранее – нужно успеть объехать все города", – рассказал Дед Мороз.

За эти два дня вместе со съемочной группой НТВ он планирует посетить детские дома, социально-реабилитационные центры, многодетные и малообеспеченные семьи, чтобы подарить детям подарки. Например, Дед Мороз рассказал о том, что навестит семью Скоковых, где живет девочка Аня с диагнозом "остеомиелит позвоночника". Она мечтает стать модельером, и у Деда Мороза для нее есть особенный подарок. Какой именно, он говорить не стал, чтобы не портить сюрприз.

Дед Мороз также добавил, об историях детей он узнает из писем. За три года проекта на электронную почту пришло больше 50 тысяч сообщений, а за все время Дед Мороз получил более 3,5 млн бумажных писем.

За время существования проекта Дед Мороз и съемочная группа НТВ проехали более 40 тыс. километров пути, посетили 260 социальных учреждений, 220 семей и подарили в общей сложности 325 тонн подарков.

Кстати, все желающие смогут увидеть Деда Мороза, сфотографироваться с ним и попросить подарок 16 ноября в ТРЦ "Арена". В 16:00 там начнется большой праздник.