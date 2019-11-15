Ольга Бузова анонсировала свое выступление на Евровидении

Ольга Бузова на своем концерте в Москве рассказала о том, что она планирует выступить на Евровидении, сообщают "Известия".

Во время шоу "Под звуки поцелуев" артистка заявила, что свою следующую песню на английском языке она споет на Евровидении, а после того как один из зрителей подарил ей плюшевую игрушку, Бузова пообещала взять ее на конкурс.

Слухи о возможном участии певицы и телеведущей на музыкальном конкурсе уже появлялись в интернете ранее, однако представитель Ольги опроверг эту информацию.

Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.