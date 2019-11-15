Блогер-кулинар организовал праздник в честь 1 млн подписчиков, но что-то пошло не так

Известный автор кулинарных книг, фуд-блогер и повар Сталик Ханкишиев организовал праздник в честь миллиона подписчиков на канале, но из-за ошибки сотрудника торжество оказалось под угрозой срыва.

"Дело в том, что несколько дней назад я запланировал на завтра, 16 ноября, праздничный прямой эфир в YouTube, посвященный достижению миллиона подписчиков. Я собрал на завтра съемочную группу, позвал музыкантов, интересных людей, хотел даже пригласить кого-то из подписчиков. Пусть люди бы порадовались, было бы приятно!" – рассказал повар.

Но из-за одного "балбеса", как его назвал сам Сталик, работа сорвалась, и канал рискует не набрать нужного количества. Сейчас на YouTube-канале Сталика Ханкишиева 998 подписчиков и до круглого числа не хватает совсем немного.

"Может мне помочь хоть кто-то из этих тысяч людей, которых я чуть ли не каждый день пытаюсь радовать своим трудом, хочу, чтобы они ели вкуснее, чтобы их жизнь становилась лучше?!" – пишет кулинар.

Сталик Ханкишиев – писатель и телеведущий. Автор кулинарных книг, посвященных в основном восточной кухне. Повар ведет кулинарное шоу на телевидении и свой блог на YouTube.