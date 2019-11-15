В барнаульском поселке Власиха на улице умер мужчина

Мужчине на улице около дома №13 по улице Карьерной вдруг стало плохо. Прохожие вызвали ему скорую помощь. Но спасти его медикам не удалось, пишут пользователи в социальных сетях. В пресс-службе регионального Следкома аmic.ru данный факт подтвердили.

"На месте происшествия работали сотрудники скорой и следователь. Смерть мужчины не носит криминального характера. Следственные органы проводят проверку, назначена экспертиза", – сообщили в пресс-службе.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.